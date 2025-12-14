POLÍCIA

Líder de grupo criminoso é preso na Vila Praiana, em Lauro de Freitas

Suspeito controlava pontos de drogas em Fazenda Coutos, bairro de Salvador

Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 15:40

Suspeito foi preso em Lauro de Freitas Crédito: Polícia Civil

O líder de um grupo criminoso com atuação em Fazenda Coutos, bairro de Salvador, foi preso na localidade de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (12).

O investigado possuía mandado de prisão temporária expedido pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. As investigações apontam que ele exercia papel de liderança em um grupo criminoso, sendo suspeito de ordenar homicídios, controlar pontos de tráfico de drogas e exercer domínio territorial no bairro de Fazenda Coutos.

O suspeito foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi interrogado, submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça.