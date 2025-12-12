Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shoppings vão estender horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira

Operação contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:52

Natal do Shopping da Bahia
Natal do Shopping da Bahia Crédito: Pedro Accioly/Divulgação

Os principais shoppings de Salvador vão estender o horário de funcionamento a partir do dia 14 de dezembro. A operação especial, que contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação, acontece para que os clientes aproveitem as opções de lazer e possam realizar as compras de fim de ano. Confira abaixo os horários:

Shopping da Bahia

14 de dezembro: 09h às 22h;

15 e 16 de dezembro: 09h às 22h;

17 a 22 de dezembro: 09h às 23h;

23 e 24 de dezembro: PLANTÃO 32 HORAS, das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12;

25 de dezembro: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;

28 de dezembro: 09h às 22h;

31 de dezembro: 09h às 18h;

01 de janeiro de 2026: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h.a resolver”.

Conheça os principais shoppings de Salvador

Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação
Shopping Barra por Divulgação
Shopping da Bahia por Foto: Pedro Accioly/Divulgação
Salvador Norte Shopping por Divulgação
Shopping Bela Vista por Divulgação
 Shopping Itaigara por Divulgação
Shopping Paralela por Divulgação
Shopping Piedade por Divulgação
 Shopping Center Lapa por Center Lapa
 Shopping Paseo por Divulgação
1 de 10
Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação

Salvador Shopping:

15 a 18 de dezembro: 9h às 23h;

19 a 23 de dezembro: 9h às 0h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer e RedeMix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: fechados;

26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;

28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);

29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2026: lazer e Rede Mix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Redemix, demais lojas e quiosques fechados.

Shopping Bela Vista:

15 a 18 de dezembro – Todas as operações: 9h às 23h

19 a 23 de dezembro – Todas as operações: 9h às 0h

24 de dezembro (quarta – Véspera de Natal) –Todas as operações: 9h às 18h

25 de dezembro (quinta – Natal) – Especial

Lojas, quiosques e âncoras: Fechados

Alimentação e lazer: 12h às 21h

26 e 27 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h

28 de dezembro – Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e lazer: 12h às 21h

29 e 30 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h

31 de dezembro – Todas as operações: 9h às 18h

1º de janeiro de 2026 – Especial

Lojas, quiosques e âncoras: Fechados

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Salvador Norte Shopping:

15 a 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados;

26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;

28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);

29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2026: lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping Barra:

15 a 18 de dezembro: Lojas – das 9h às 23h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 23h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

19 e 23 de dezembro: Lojas – das 9h às 0h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 0h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

Leia mais

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Imagem - A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

24 de dezembro: Lojas – das 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

25 de dezembro: Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food – das 12h às 21h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

31 de dezembro: Lojas – 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

01 de janeiro: Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food - 12h às 21h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site.

Tags:

Bahia Salvador Salvador Shopping Shopping da Bahia Shoppings de Salvador

Mais recentes

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
Imagem - Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
Imagem - Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador

Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
02

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
03

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
04

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo