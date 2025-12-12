Shoppings vão estender horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:52
Os principais shoppings de Salvador vão estender o horário de funcionamento a partir do dia 14 de dezembro. A operação especial, que contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação, acontece para que os clientes aproveitem as opções de lazer e possam realizar as compras de fim de ano. Confira abaixo os horários:
14 de dezembro: 09h às 22h;
15 e 16 de dezembro: 09h às 22h;
17 a 22 de dezembro: 09h às 23h;
23 e 24 de dezembro: PLANTÃO 32 HORAS, das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12;
25 de dezembro: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;
28 de dezembro: 09h às 22h;
31 de dezembro: 09h às 18h;
01 de janeiro de 2026: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h.a resolver”.
Conheça os principais shoppings de Salvador
15 a 18 de dezembro: 9h às 23h;
19 a 23 de dezembro: 9h às 0h;
24 de dezembro: 9h às 18h;
25 de dezembro (Natal): lazer e RedeMix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: fechados;
26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;
28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);
29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;
31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;
1° de janeiro de 2026: lazer e Rede Mix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Redemix, demais lojas e quiosques fechados.
15 a 18 de dezembro – Todas as operações: 9h às 23h
19 a 23 de dezembro – Todas as operações: 9h às 0h
24 de dezembro (quarta – Véspera de Natal) –Todas as operações: 9h às 18h
25 de dezembro (quinta – Natal) – Especial
Lojas, quiosques e âncoras: Fechados
Alimentação e lazer: 12h às 21h
26 e 27 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h
28 de dezembro – Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e lazer: 12h às 21h
29 e 30 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h
31 de dezembro – Todas as operações: 9h às 18h
1º de janeiro de 2026 – Especial
Lojas, quiosques e âncoras: Fechados
Alimentação e lazer: 12h às 21h
15 a 23 de dezembro: 9h às 23h;
24 de dezembro: 9h às 18h;
25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados;
26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;
28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);
29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;
31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;
1° de janeiro de 2026: lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados.
15 a 18 de dezembro: Lojas – das 9h às 23h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 23h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
19 e 23 de dezembro: Lojas – das 9h às 0h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 0h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
24 de dezembro: Lojas – das 9h às 18h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
25 de dezembro: Lojas – fechadas
Praça de Alimentação / fast food – das 12h às 21h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
31 de dezembro: Lojas – 9h às 18h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
01 de janeiro: Lojas – fechadas
Praça de Alimentação / fast food - 12h às 21h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
Cinema - Consulte a programação no site.