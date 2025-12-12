SERVIÇO

Shoppings vão estender horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira

Operação contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação

Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:52

Natal do Shopping da Bahia Crédito: Pedro Accioly/Divulgação

Os principais shoppings de Salvador vão estender o horário de funcionamento a partir do dia 14 de dezembro. A operação especial, que contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação, acontece para que os clientes aproveitem as opções de lazer e possam realizar as compras de fim de ano. Confira abaixo os horários:

Shopping da Bahia

14 de dezembro: 09h às 22h;

15 e 16 de dezembro: 09h às 22h;

17 a 22 de dezembro: 09h às 23h;

23 e 24 de dezembro: PLANTÃO 32 HORAS, das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12;

25 de dezembro: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;

28 de dezembro: 09h às 22h;

31 de dezembro: 09h às 18h;

01 de janeiro de 2026: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h.

Salvador Shopping:

15 a 18 de dezembro: 9h às 23h;

19 a 23 de dezembro: 9h às 0h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer e RedeMix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: fechados;

26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;

28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);

29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2026: lazer e Rede Mix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Redemix, demais lojas e quiosques fechados.

Shopping Bela Vista:

15 a 18 de dezembro – Todas as operações: 9h às 23h

19 a 23 de dezembro – Todas as operações: 9h às 0h

24 de dezembro (quarta – Véspera de Natal) –Todas as operações: 9h às 18h

25 de dezembro (quinta – Natal) – Especial

Lojas, quiosques e âncoras: Fechados

Alimentação e lazer: 12h às 21h

26 e 27 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h

28 de dezembro – Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e lazer: 12h às 21h

29 e 30 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h

31 de dezembro – Todas as operações: 9h às 18h

1º de janeiro de 2026 – Especial

Lojas, quiosques e âncoras: Fechados

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Salvador Norte Shopping:

15 a 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados;

26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;

28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);

29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2026: lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping Barra:

15 a 18 de dezembro: Lojas – das 9h às 23h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 23h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

19 e 23 de dezembro: Lojas – das 9h às 0h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 0h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

24 de dezembro: Lojas – das 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

25 de dezembro: Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food – das 12h às 21h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

31 de dezembro: Lojas – 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

01 de janeiro: Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food - 12h às 21h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h