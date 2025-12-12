Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:07
Clientes do banco Bradesco relatam dificuldade para acessar suas contas na manhã desta sexta-feira (12). Não conseguem fazer o login e, consequentemente, não realizam pagamentos, visualizam saldo ou fazem transferências via Pix por meio do aplicativo.
A dificuldade é relatada em redes sociais como o X, o antigo Twitter. Os clientes informam que a instabilidade no aplicativo está prejudicando a rotina. Segundo os relatos, essa não é primeira que o aplicativo fica fora do ar.
Veja queixas de clientes do Bradesco
O perfil oficial do Bradesco comentou em algumas publicações e orientou orientou os usuários a tentar acessar o aplicativo novamente mais tarde.
No aplicativo, os clientes são surpreendidos pela seguinte mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver”.