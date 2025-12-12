PERRENGUE

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Usuários relatam dificuldade para acessar ao aplicativo

Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:07

App do Bradesco Crédito: Divulgação

Clientes do banco Bradesco relatam dificuldade para acessar suas contas na manhã desta sexta-feira (12). Não conseguem fazer o login e, consequentemente, não realizam pagamentos, visualizam saldo ou fazem transferências via Pix por meio do aplicativo.

A dificuldade é relatada em redes sociais como o X, o antigo Twitter. Os clientes informam que a instabilidade no aplicativo está prejudicando a rotina. Segundo os relatos, essa não é primeira que o aplicativo fica fora do ar.

O perfil oficial do Bradesco comentou em algumas publicações e orientou orientou os usuários a tentar acessar o aplicativo novamente mais tarde.