Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Usuários relatam dificuldade para acessar ao aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:07

App do Bradesco
App do Bradesco Crédito: Divulgação

Clientes do banco Bradesco relatam dificuldade para acessar suas contas na manhã desta sexta-feira (12). Não conseguem fazer o login e, consequentemente, não realizam pagamentos, visualizam saldo ou fazem transferências via Pix por meio do aplicativo.

A dificuldade é relatada em redes sociais como o X, o antigo Twitter. Os clientes informam que a instabilidade no aplicativo está prejudicando a rotina. Segundo os relatos, essa não é primeira que o aplicativo fica fora do ar.

Veja queixas de clientes do Bradesco

Queixas de clientes do Bradesco
Queixas de clientes do Bradesco por Reprodução
Queixas de clientes do Bradesco por Reprodução
Queixas de clientes do Bradesco por Reprodução
Queixas de clientes do Bradesco por Reprodução

Queixas de clientes do Bradesco por Reprodução

O perfil oficial do Bradesco comentou em algumas publicações e orientou orientou os usuários a tentar acessar o aplicativo novamente mais tarde.

No aplicativo, os clientes são surpreendidos pela seguinte mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver”.

