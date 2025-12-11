PESQUISA

Cidade brasileira é uma das 10 mais estressantes do mundo; saiba qual

Dado é de um novo estudo realizado pela Remitly, empresa norte-americana de serviços financeiros

Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:30

São Paulo é a 8ª cidade mais estressante do mundo Crédito: Divulgação

São Paulo está entre as dez cidades mais estressantes do mundo, segundo um novo estudo realizado pela Remitly, empresa norte-americana de serviços financeiros. Ao todo, foram analisados mais de 170 grandes centros urbanos.

A pesquisa levou em conta fatores que pesam diretamente no cotidiano de quem vive nas metrópoles: tempo de deslocamento, custo de vida, acesso à saúde, índices de criminalidade e qualidade do ar. Os dados foram reunidos a partir de diferentes fontes internacionais. Cada indicador recebeu uma nota e, juntos, formaram um índice final de estresse — quanto mais perto de 10, maior a pressão urbana.

No recorte global, São Paulo aparece na 8ª posição, com índice 7,14. A capital paulista registra em média 27 minutos e 6 segundos para percorrer 10 km, enfrenta criminalidade alta (70) e tem poluição anual média de 15,9 µg/m³. Mesmo com custo de vida considerado baixo no estudo, o peso dos outros fatores empurrou a cidade para o grupo dos ambientes urbanos mais estressantes do ranking.