FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina recolhimento de lotes de paracetamol; veja quais

Remédios apresentaram quantidade de codeína variável entre 1,9% e 2,66%, contrariando o estabelecido pelas boas práticas de fabricação

Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:45

Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de diversos lotes do medicamento Paracetamol+Fosfato de Codeína, fabricado pela Geolab Indústria Farmacêutica S/A. A medida foi publicada na terça-feira (9).

A empresa comunicou que deu início ao processo de recolhimento voluntário, ou seja, a ação partiu do próprio fabricante, que identificou as irregularidades no produto.

Os lotes apresentaram uma quantidade de codeína variável entre 1,9% e 2,66%, contrariando o estabelecido pelas boas práticas de fabricação.

Confira os itens que deverão ser recolhidos:

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 7,5 Mg com Ct Bl Al Plas Trans X 12 (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 7,5 Mg com Ct Bl Al Plas Trans X 24 (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 7,5 Mg com Cx Bl Al Plas Trans X 96 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 7,5 Mg com Cx Bl Al Plas Trans X 480 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 30 Mg com Ct Bl Al Plas Trans X 36 (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 30 Mg com Ct Bl Al Plas Trans X 24 (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 30 Mg com Cx Bl Al Plas Trans X 96 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/01/2025).

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 30 Mg com Cx Bl Al Plas Trans X 480 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/01/2025).