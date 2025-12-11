EM GOIÁS

Serial killer baiano é condenado por estupro e morte de jovem de 26 anos

Para circular sem levantar suspeitas, o agressor costumava usar roupas de gari.

Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:07

Rildo Soares dos Santos foi condenado por morte Crédito: Reprodução

O criminoso baiano Rildo Soares dos Santos foi condenado nesta quarta-feira (10) a 41 anos e oito meses de prisão pelo assassinato, estupro, roubo e ocultação do corpo da também baiana Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, morta em setembro de 2025, em Rio Verde (GO). A pena, definida pela Justiça goiana, será cumprida inicialmente em regime fechado.

Apontado pela polícia como um “serial killer”, Rildo é investigado por mais de dez homicídios em Goiás e na Bahia. Ele atacava vítimas vulneráveis em vias públicas, ameaçava com arma branca e as levava para locais isolados, repetindo o mesmo padrão de abordagem.

Na condenação, o juiz Cláudio Roberto Costa dos Santos Silva fixou punições de 23 anos e 4 meses pelo homicídio qualificado; 10 anos por estupro; 6 anos e 8 meses por roubo; e 1 ano e 8 meses por ocultação de cadáver. Ele também proibiu que o réu recorra em liberdade e determinou o pagamento de ao menos R$ 100 mil à família da vítima.

O magistrado registrou que o réu agiu de “forma fria e calculada” e destacou que outros processos contra ele envolvem crimes dolosos com “traços de agressividade e insensibilidade em relação à integridade física e à vida alheia”.

A defesa disse que recebeu o resultado “com respeito e normalidade”. O advogado Nylson Schmidt afirmou que o réu confessou todos os crimes, exceto a ocultação de cadáver. “Ao meu ver, não tinha provas suficientes para condenação neste crime, mas respeito o conselho de sentença que o condenou”, declarou ao portal Uol. Ele informou que não pretende recorrer e que o cliente será julgado por mais dois homicídios na segunda e terça-feira (16).

Relembre o caso

Elisângela, que era natural de Bonito, no interior da Bahia, havia se mudado para Rio Verde para trabalhar. Ela foi abordada de madrugada justamente seguia para o serviço. Armado com uma faca, Rildo roubou seus pertences e a obrigou a caminhar até um terreno baldio, onde a estuprou. De acordo com a investigação, ele esganou a vítima até que perdesse a consciência e a golpeou diversas vezes na cabeça. O corpo foi lançado em um fosso e coberto com tijolos e pedaços de concreto.

Câmeras de segurança gravaram os dois caminhando em direção ao local, que abrigava ruínas de um antigo lava-jato. Rildo permaneceu ali por 34 minutos. Ele foi preso ainda em setembro, enquanto acompanhava a investigação no ponto onde a vítima foi encontrada.

Como ele atuava

Para circular sem levantar suspeitas, o agressor usava roupas de gari. Ele chegou a trabalhar por poucos dias na empresa de limpeza da cidade, mas não foi efetivado. Além dos homicídios, é investigado por três roubos e uma tentativa de latrocínio.

Homens também foram alvos. O companheiro de casa relatou que quase foi atacado por Rildo, que tentou invadir seu quarto com uma faca - mas desistiu ao notar que ele segurava um martelo. Outro sobrevivente teve o pescoço cortado ao ser atacado enquanto dormia dentro do carro. O veículo foi roubado e incendiado; as chaves e pertences da vítima foram encontrados na casa do suspeito.

Apesar do histórico de violência, pessoas próximas afirmavam que Rildo, que nasceu em Salvador, mantinha comportamento aparentemente comum. A esposa disse nunca ter sido agredida, mas relatou hábitos estranhos, como caminhar pelas ruas de madrugada e esconder facas em diferentes pontos da residência.

Quem é o serial killer baiano

Preso por suspeita de matar pelo menos três mulheres em Rio Verde, cidade do sudoeste de Goiás, o baiano Rildo dos Santos, de 33 anos, morava em Salvador, onde trabalhava como mototaxista e entregador de aplicativo. O homem está detido desde o último dia 12 de setembro.

Ele, inclusive, responde por outros crimes, como de estupro, na capital baiana, de onde saiu há cerca de um ano e meio. Segundo a esposa de Rildo, que ainda mora em Salvador, o homem costumava sair de madrugada e mudava o comportamento quando usava drogas.