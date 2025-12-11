Acesse sua conta
Suspeito de matar namorada e furar olhos dela é achado morto e com olhos perfurados

Corpo de José Brito foi achado um dia após a morte brutal da empresária

  • Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:26

José Brito foi morto um dia após Isabel Simplício
José Brito foi morto um dia após Isabel Simplício

A polícia encontrou o corpo de José Brito em um ramal do bairro Tarumã, em Manaus (AM), na manhã da quarta-feira (10). Ele apresentava perfurações nos olhos e marcas de tiro, o que levou os investigadores a suspeitarem de uma execução. Ninguém foi preso pelo crime até o momento.

José era suspeito pela morte da empresária e pescadora Isabel Simplício, a “Bebel Aventureira". Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de um ano. Conforme a polícia, José foi atingido por quatro disparos na cabeça e um nas costas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção.

Suspeito de matar empresária foi achado morto um dia depois

A morte de José aconteceu menos de 24 horas após o assassinato de Isabel, cujo corpo foi encontrado na terça-feira (9) no sítio onde a vítima vivia, na zona rural de Manaus. Ela tinha ferimentos provocados por faca na região dos olhos, além de sinais de espancamento e enforcamento. 

Quem era “Bebel Aventureira”

Aos 52 anos, Isabel Simplício compartilhava nas redes sociais uma rotina simples no sítio, mostrando tarefas do dia a dia, pescarias e momentos próximos à natureza. Seus vídeos traziam cafés da manhã descomplicados, atividades no quintal e registros da vida no campo. O último story exibido por ela mostrava justamente um desses instantes: tomando café e mostrando uma panela com pupunha.

A filha, a influenciadora Isabelly Aurora, publicou uma homenagem emocionada ao falar da mãe e lembrar o início da jornada de Bebel nas redes.

"Desde que ensinei ela a mexer na internet, ela sempre se esforçou pra gravar mesmo não sabendo tanto. Eu disse que ela ia ficar famosa mostrando o dia a dia no sítio, do jeito que ela amava. Ela amava a natureza, pescava, trabalhava… por isso coloquei Bebel Aventureira", escreveu.

"Te amarei para sempre, mãe. Obrigada por tudo. Quero que lembrem de você assim: feliz, mesmo diante das dificuldades. Se eu sou forte, foi porque você me ensinou a ser", completou.

Tags:

Crime Barbaro Isabel Simplício José Brito

