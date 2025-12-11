Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:50
Alex Leandro Bispo dos Santos, preso por espancar a mulher momentos antes de ela cair do 10º de um prédio e morrer, recebeu R$ 12 milhões da produtora executiva da cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL). A verba teve como origem um contrato da prefeitura de São Paulo para instalar e manter wi-fi gratuito em comunidades carentes.
Documento obtido pela coluna mostra as assinaturas de Alex Bispo, da mulher morta, Maria Katiane Gomes da Silva, como testemunha, e Karina Pereira da Gama, presidente do Instituto Conhecer Brasil (ICB) e produtora executiva do filme “Dark Horse” a partir da produtora Go Up, na qual é sócia.
Suspeito foi ao velório da vítima e foi flagrado chorando