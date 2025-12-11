Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de jogar mulher do 10º andar recebeu R$ 12 milhões de produtora do filme de Bolsonaro

Empresa de Alex Leandro Bispo dos Santos foi subcontratada por ONG que recebeu R$ 108 milhões da prefeitura de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:50

Alex Leandro Bispo dos Santos é acusado de jogar Maria Katiane da Silva do 10º andar
Alex Leandro Bispo dos Santos é acusado de jogar Maria Katiane da Silva do 10º andar Crédito: Reprodução

Alex Leandro Bispo dos Santos, preso por espancar a mulher momentos antes de ela cair do 10º de um prédio e morrer, recebeu R$ 12 milhões da produtora executiva da cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL). A verba teve como origem um contrato da prefeitura de São Paulo para instalar e manter wi-fi gratuito em comunidades carentes.

Documento obtido pela coluna mostra as assinaturas de Alex Bispo, da mulher morta, Maria Katiane Gomes da Silva, como testemunha, e Karina Pereira da Gama, presidente do Instituto Conhecer Brasil (ICB) e produtora executiva do filme “Dark Horse” a partir da produtora Go Up, na qual é sócia.

Suspeito foi ao velório da vítima e foi flagrado chorando

Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
1 de 7
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada
Imagem - Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV

Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV
Imagem - Atestado médico de papel vai parar de valer? Veja o que diz o CFM

Atestado médico de papel vai parar de valer? Veja o que diz o CFM

MAIS LIDAS

Imagem - A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador
01

A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas