Homem suspeito de atirar companheira do 10º andar chora em velório da vítima

Imagens de câmeras de segurança revelaram que a mulher foi agredida pelo suspeito no estacionamento e no elevador do prédio

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 22:24

Suspeito de atirar companheira do 10° andar chorou em velório da vítima
Suspeito de atirar companheira do 10° andar chorou em velório da vítima Crédito: Reprodução

Um homem foi preso, na terça-feira (9), suspeito de atirar a mulher do décimo andar de um prédio, na zona Sul da cidade de São Paulo, no dia 29 de novembro.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, agride Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos. A agressão começa no estacionamento do prédio e segue dentro do elevador.

Veja o momento das agressões

No vídeo, é possível ver Alex arrastando Maria Katiane pelo estacionamento. Em seguida ela cai no chão e é agredida por diversas vezes até ser levada ao elevador. Dentro do elevador, os dois discutem e Alex agarra o pescoço da mulher. Depois, ele retira ela à força do elevador.

Menos de um minuto depois, Alex volta ao elevador e é flagrado se agachando com as mãos na cabeça.

Choro no sepultamento

Apesar das agressões, Alex foi ao velório de Maria Katiane, que aconteceu no Ceará, no dia 1º de dezembro. No local, ele acompanhou todo o funeral e foi filmado chorado sobre o caixão.

Suspeito foi ao velório da vítima e foi flagrado chorando

Maria Katiane era natural de Crateús, interior do Ceará, mas foi velada no distrito de Realejo, na casa dos seus pais. A mulher deixou uma filha.

Tags:

Agressão são Paulo Agressor Feminicídio

