Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condenado por estuprar enteada recebe nova pena de 29 anos por tentativa de feminicídio

Trabalhador rural tentou matar a ex em outubro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:18

Mulheres são vítimas de violência
Mulher era vítima de violência doméstica Crédito: Shutterstock

O trabalhador rural Adailton Bonfim dos Santos Souza foi condenado a 29 anos, sete meses e 17 dias de prisão por tentativa de feminicídio qualificado contra Jucileide Dantas da Silva, sua ex-companheira. O crime aconteceu em outubro do ano passado, no município de Itajuípe, na região sul da Bahia.

O Tribunal do Júri acatou denúncia do Ministério Público da Bahia, na terça-feira (11). A pena será cumprida inicialmente em regime fechado. Adailton já havia sido condenado em São Paulo a 16 anos de prisão por crime de estupro contra uma das filhas da vítima, cometido em 2013, quando a criança tinha 10 anos. 

O homem chegou a ser preso preventivamente e, depois de ganhar liberdade, fugiu para a Bahia, onde tentou assassinar Jucileide por não aceitar o término do relacionamento.

Leia mais

Imagem - PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos

PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos

Imagem - Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa o Presídio de Tremembé

Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa o Presídio de Tremembé

Imagem - Homem é condenado a 60 anos de prisão por atear fogo e matar casal em situação de rua em Salvador

Homem é condenado a 60 anos de prisão por atear fogo e matar casal em situação de rua em Salvador

Segundo a acusação, Jucileide era vítima de violência doméstica desde que tentou encerrar o relacionamento, marcado por mais de uma década de agressões físicas e psicológicas.

As provas apontaram que Adailton, embriagado, tentou realizar graves agressões contra Jucileide já no dia 27 de outubro de 2024. Ela conseguiu fugir com a filha para a residência de uma vizinha. No entanto, dois dias depois, foi surpreendida e atacada com golpes de faca, quando realizava a mudança de casa para se afastar do agressor.

Os ataques foram realizados diante da filha dela, que tentou impedir o crime. Jucileide sobreviveu após ser submetida a cirurgias de emergência e passar por três paradas cardíacas.

Mais recentes

Imagem - Homem preso mais de 15 vezes é detido por arrombamentos no Centro Histórico

Homem preso mais de 15 vezes é detido por arrombamentos no Centro Histórico
Imagem - Operador financeiro de facção suspeito de lavar mais de R$ 2 milhões é preso em destino turístico

Operador financeiro de facção suspeito de lavar mais de R$ 2 milhões é preso em destino turístico
Imagem - Polícia encontra mais de 120 quilos drogas escondidos em caminhão-cegonha na Bahia

Polícia encontra mais de 120 quilos drogas escondidos em caminhão-cegonha na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal

Imagem - ‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos
03

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Imagem - Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda
04

Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda