CRIME

Condenado por estuprar enteada recebe nova pena de 29 anos por tentativa de feminicídio

Trabalhador rural tentou matar a ex em outubro do ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:18

Mulher era vítima de violência doméstica Crédito: Shutterstock

O trabalhador rural Adailton Bonfim dos Santos Souza foi condenado a 29 anos, sete meses e 17 dias de prisão por tentativa de feminicídio qualificado contra Jucileide Dantas da Silva, sua ex-companheira. O crime aconteceu em outubro do ano passado, no município de Itajuípe, na região sul da Bahia.

O Tribunal do Júri acatou denúncia do Ministério Público da Bahia, na terça-feira (11). A pena será cumprida inicialmente em regime fechado. Adailton já havia sido condenado em São Paulo a 16 anos de prisão por crime de estupro contra uma das filhas da vítima, cometido em 2013, quando a criança tinha 10 anos.

O homem chegou a ser preso preventivamente e, depois de ganhar liberdade, fugiu para a Bahia, onde tentou assassinar Jucileide por não aceitar o término do relacionamento.

Segundo a acusação, Jucileide era vítima de violência doméstica desde que tentou encerrar o relacionamento, marcado por mais de uma década de agressões físicas e psicológicas.

As provas apontaram que Adailton, embriagado, tentou realizar graves agressões contra Jucileide já no dia 27 de outubro de 2024. Ela conseguiu fugir com a filha para a residência de uma vizinha. No entanto, dois dias depois, foi surpreendida e atacada com golpes de faca, quando realizava a mudança de casa para se afastar do agressor.