Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa o Presídio de Tremembé

A pedido da defesa, ele foi transferido e agora ficará detido em Guarulhos

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:13

Thiago Brennand Crédito: Reprodução

Thiago Brennand, ex-empresário condenado por estupro e agressões contra mulheres, foi transferido na quarta-feira (12) da Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, para o presídio P1 de Guarulhos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

A movimentação ocorreu de forma discreta durante a manhã, segundo a pasta. O novo destino de Brennand é uma unidade prisional que abriga outros detentos condenados por crimes sexuais. A transferência, de acordo com a SAP, foi solicitada pela defesa do condenado.

Brennand estava em Tremembé desde julho de 2024, no mesmo presídio conhecido por receber presos de casos de grande repercussão. Antes disso, ele havia passado pelo Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na capital paulista.

Condenações

Condenado a mais de 20 anos de prisão, Brennand responde a nove processos criminais - seis resultaram em condenação, dois foram arquivados e um terminou em absolvição após recurso.

A primeira condenação foi em outubro de 2023, por estuprar uma mulher norte-americana em Porto Feliz (SP), em julho de 2021. Inicialmente, a pena foi de 10 anos em regime fechado, reduzida para 8 anos e 6 meses após recurso.