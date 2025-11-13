Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa o Presídio de Tremembé

A pedido da defesa, ele foi transferido e agora ficará detido em Guarulhos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:13

Thiago Brennand
Thiago Brennand Crédito: Reprodução

Thiago Brennand, ex-empresário condenado por estupro e agressões contra mulheres, foi transferido na quarta-feira (12) da Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, para o presídio P1 de Guarulhos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

A movimentação ocorreu de forma discreta durante a manhã, segundo a pasta. O novo destino de Brennand é uma unidade prisional que abriga outros detentos condenados por crimes sexuais. A transferência, de acordo com a SAP, foi solicitada pela defesa do condenado.

Brennand estava em Tremembé desde julho de 2024, no mesmo presídio conhecido por receber presos de casos de grande repercussão. Antes disso, ele havia passado pelo Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na capital paulista.

Thiago Brennand

Thiago Brennand está preso por Divulgação
Thiago Brennand é condenado por agredir modelo em academia por Reprodução/Instagram
Thiago Brennand ameaçou delegada por Redes sociais
Thiago Brennand por Reprodução
Delegadas são suspeitas de favorecerem Thiago Brennand por Redes sociais
Thiago Brennand deve chegar ao Brasil com algemas nas mãos e pés por Redes sociais
Thiago Brennand ironiza possível ida à prisão por Redes sociais
1 de 7
Thiago Brennand está preso por Divulgação

Condenações

Condenado a mais de 20 anos de prisão, Brennand responde a nove processos criminais - seis resultaram em condenação, dois foram arquivados e um terminou em absolvição após recurso.

A primeira condenação foi em outubro de 2023, por estuprar uma mulher norte-americana em Porto Feliz (SP), em julho de 2021. Inicialmente, a pena foi de 10 anos em regime fechado, reduzida para 8 anos e 6 meses após recurso.

Na segunda sentença, Brennand recebeu pena de 1 ano e 8 meses por lesão corporal, após ser flagrado em vídeo agredindo uma mulher em uma academia, em agosto de 2022. Já no caso envolvendo uma massagista, também de 2022, ele foi absolvido da acusação de estupro.

Leia mais

Imagem - Empresário Thiago Brennand é condenado novamente por estupro

Empresário Thiago Brennand é condenado novamente por estupro

Imagem - Thiago Brennand é transferido para 'presídio dos famosos' em Tremembé

Thiago Brennand é transferido para 'presídio dos famosos' em Tremembé

Imagem - Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão em mais um caso de estupro

Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão em mais um caso de estupro

Tags:

Thiago Brennand

Mais recentes

Imagem - Não impacta só o peso ou o metabolismo, excesso de açúcar pode causar tontura e zumbido; entenda

Não impacta só o peso ou o metabolismo, excesso de açúcar pode causar tontura e zumbido; entenda
Imagem - Veja como ficou o apartamento onde Eloá foi morta após o crime

Veja como ficou o apartamento onde Eloá foi morta após o crime
Imagem - Justiça proíbe posto de combustíveis de obrigar frentistas a usar legging e cropped

Justiça proíbe posto de combustíveis de obrigar frentistas a usar legging e cropped

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos
01

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
02

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
03

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete