TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Vale anotar ideias e prestar atenção em detalhes

Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Livro, número 26 do baralho cigano, traz uma quinta-feira de introspecção e curiosidade. Ela fala sobre conhecimento, segredos que vêm à tona e lições que se revelam aos poucos. É um dia para observar, estudar e entender o que antes parecia confuso.

O Livro representa sabedoria e preparo. No trabalho, indica oportunidades de aprendizado, cursos, estudos e informações que podem mudar decisões futuras. Vale anotar ideias e prestar atenção em detalhes que outros ignoram, eles podem ser a chave de algo maior.

No amor, o Livro sugere mistério e cautela. Há sentimentos sendo guardados, verdades prestes a se revelar e a necessidade de ouvir com o coração.

Espiritualmente, essa carta mostra que o universo está ensinando algo valioso, mesmo que de forma sutil. Cada acontecimento do dia é uma página dessa lição.