Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Vale anotar ideias e prestar atenção em detalhes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Livro, número 26 do baralho cigano, traz uma quinta-feira de introspecção e curiosidade. Ela fala sobre conhecimento, segredos que vêm à tona e lições que se revelam aos poucos. É um dia para observar, estudar e entender o que antes parecia confuso.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

O Livro representa sabedoria e preparo. No trabalho, indica oportunidades de aprendizado, cursos, estudos e informações que podem mudar decisões futuras. Vale anotar ideias e prestar atenção em detalhes que outros ignoram, eles podem ser a chave de algo maior.

No amor, o Livro sugere mistério e cautela. Há sentimentos sendo guardados, verdades prestes a se revelar e a necessidade de ouvir com o coração.

Espiritualmente, essa carta mostra que o universo está ensinando algo valioso, mesmo que de forma sutil. Cada acontecimento do dia é uma página dessa lição.

Conselho do dia: busque conhecimento e tenha paciência para entender o que ainda está sendo escrito. O Livro ensina que a sabedoria chega no tempo certo.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal

Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal
Imagem - Eu era funcionário da Apple e me chamava Sam Sung; viralizei, adotei um novo nome, mas queria de ter aproveitado mais a fama

Eu era funcionário da Apple e me chamava Sam Sung; viralizei, adotei um novo nome, mas queria de ter aproveitado mais a fama

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Saiba como está hoje o pai de Eloá, ex-matador de aluguel e foragido da polícia que foi reconhecido na TV
03

Saiba como está hoje o pai de Eloá, ex-matador de aluguel e foragido da polícia que foi reconhecido na TV

Imagem - 'Te amarei além da vida': veja como é a relação de Elize Matsunaga com a filha hoje em dia
04

'Te amarei além da vida': veja como é a relação de Elize Matsunaga com a filha hoje em dia