SÃO PAULO

Thiago Brennand é transferido para 'presídio dos famosos' em Tremembé

O empresário Thiago Brennand, condenado a penas de mais de 20 anos de prisão, foi transferido nesta quarta-feira, 26, para a "penitenciária dos famosos", como é conhecida a Penitenciária 2, de Tremembé, no interior de São Paulo. Brennand é acusado de violência contra a mulher e já foi condenado em três processos.

Ele estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste da capital, desde que foi preso em abril de 2023. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou a transferência, determinada pela Justiça a pedido do detento.

Brennand ainda responde a outros processos por estupro, cárcere privado e outros crimes. A P2 de Tremembé ganhou fama por receber condenados por crimes de grande repercussão. Já passaram por suas dependências detentos conhecidos, como o ex-médico Roger Abdelmassih, o ex-jogador Robinho, Christian Cravinhos, do caso von Richthofen, e Alexandre Nardoni, do caso Isabella.

Brennand foi indiciado em nove processos criminais em São Paulo e na Comarca de Porto Feliz, no interior, a maioria por violência contra a mulher. Antes de ser preso, ele chegou a passar quase um mês foragido nos Emirados Árabes, com o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em dois processos, que envolviam denúncias de injúria e ameaça, as ações foram arquivadas após um acordo entre as partes. As três condenações somam 20 anos e dois meses de prisão. O empresário foi condenado também a pagar R$ 150 mil em indenizações, mas em todos os casos há recursos aguardando julgamento.