Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Surpresas positivas movimentam a vida desses signos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Fortuna atua com força nesta quinta-feira (13), abrindo caminhos para quem vinha enfrentando bloqueios, dívidas ou impasses em questões de dinheiro. É um dia de virada, em que pendências antigas podem ser resolvidas e valores inesperados chegam como um presente do universo. A energia favorece acordos, liberações e pagamentos que estavam parados há tempos.

Touro

A paciência de Touro começa a ser recompensada. Um dinheiro que parecia perdido pode finalmente ser liberado, seja de um reembolso, acerto trabalhista ou devolução inesperada. O momento pede gratidão e consciência sobre como usar esses recursos com sabedoria, priorizando estabilidade e segurança.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Um contato ou cliente antigo pode surgir com uma proposta ou pagamento atrasado, trazendo um respiro ao orçamento. A sorte também favorece pequenos ganhos, como sorteios ou bônus. O conselho do Anjo da Fortuna é não desperdiçar o que chega, mas planejar o próximo passo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

O que estava travado no campo financeiro começa a destravar. Questões burocráticas, empréstimos ou negociações antigas encontram solução hoje. É um bom momento para quitar dívidas e reorganizar a vida material. O anjo lembra que prosperar também é saber fechar ciclos pendentes.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O foco e a disciplina de Capricórnio atraem resultados concretos. Um valor devido pode ser pago, ou um projeto antigo começa a render frutos. Há chance de reconhecimento profissional vir acompanhado de ganhos financeiros. O anjo orienta a manter o pé no chão e continuar semeando com responsabilidade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

A prosperidade chega quando há fé, merecimento e preparo para recebê-la. Confie na fluidez do que é justo e permita que a abundância circule. Hoje, o universo devolve o que é seu por direito.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

