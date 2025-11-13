ASTROLOGIA

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Surpresas positivas movimentam a vida desses signos

Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Fortuna atua com força nesta quinta-feira (13), abrindo caminhos para quem vinha enfrentando bloqueios, dívidas ou impasses em questões de dinheiro. É um dia de virada, em que pendências antigas podem ser resolvidas e valores inesperados chegam como um presente do universo. A energia favorece acordos, liberações e pagamentos que estavam parados há tempos.

Touro

A paciência de Touro começa a ser recompensada. Um dinheiro que parecia perdido pode finalmente ser liberado, seja de um reembolso, acerto trabalhista ou devolução inesperada. O momento pede gratidão e consciência sobre como usar esses recursos com sabedoria, priorizando estabilidade e segurança.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Um contato ou cliente antigo pode surgir com uma proposta ou pagamento atrasado, trazendo um respiro ao orçamento. A sorte também favorece pequenos ganhos, como sorteios ou bônus. O conselho do Anjo da Fortuna é não desperdiçar o que chega, mas planejar o próximo passo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

O que estava travado no campo financeiro começa a destravar. Questões burocráticas, empréstimos ou negociações antigas encontram solução hoje. É um bom momento para quitar dívidas e reorganizar a vida material. O anjo lembra que prosperar também é saber fechar ciclos pendentes.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Capricórnio

O foco e a disciplina de Capricórnio atraem resultados concretos. Um valor devido pode ser pago, ou um projeto antigo começa a render frutos. Há chance de reconhecimento profissional vir acompanhado de ganhos financeiros. O anjo orienta a manter o pé no chão e continuar semeando com responsabilidade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Mensagem do dia