Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Um novo ciclo se aproxima

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:41

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo
Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

Depois de um período de turbulência emocional, o Anjo da Superação chega nesta quarta-feira (12) para iluminar o caminho de quem precisa retomar o equilíbrio. Ele traz a força necessária para encerrar capítulos dolorosos e transformar feridas em aprendizado. A energia do dia favorece o perdão, o desapego e o renascimento interior.

Touro

O anjo ajuda você a se libertar de pensamentos repetitivos e da culpa por algo que já não pode mudar. É o momento de enxergar que o que parecia um fim era apenas um desvio para algo melhor. Um novo ciclo se aproxima, mais leve e alinhado ao seu propósito.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Hoje, seu coração pode se sentir dividido entre o orgulho e o desejo de recomeçar. O anjo sopra coragem para você dar o primeiro passo, mesmo sem saber o resultado. Deixe o medo de lado e siga com fé, o universo está preparado para recompensar sua bravura.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Capricórnio

A superação vem em silêncio, através da paz que você sente ao perceber que não precisa provar mais nada a ninguém. O anjo o envolve com serenidade e discernimento, mostrando que vencer é, muitas vezes, escolher o caminho da calma.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

A verdadeira superação não é esquecer o que passou, mas conseguir olhar para trás sem dor. Hoje, permita-se caminhar leve, em paz com o que foi e aberto para o que ainda virá.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia

Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia
Imagem - Não ignore! Anjo da Verdade traz alerta para 3 signos nesta quarta-feira (12): dia será de revelações e reviravoltas emocionais

Não ignore! Anjo da Verdade traz alerta para 3 signos nesta quarta-feira (12): dia será de revelações e reviravoltas emocionais

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
01

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante
02

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado
04

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado