Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Um novo ciclo se aproxima

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:41

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

Depois de um período de turbulência emocional, o Anjo da Superação chega nesta quarta-feira (12) para iluminar o caminho de quem precisa retomar o equilíbrio. Ele traz a força necessária para encerrar capítulos dolorosos e transformar feridas em aprendizado. A energia do dia favorece o perdão, o desapego e o renascimento interior.

Touro

O anjo ajuda você a se libertar de pensamentos repetitivos e da culpa por algo que já não pode mudar. É o momento de enxergar que o que parecia um fim era apenas um desvio para algo melhor. Um novo ciclo se aproxima, mais leve e alinhado ao seu propósito.

Leão

Hoje, seu coração pode se sentir dividido entre o orgulho e o desejo de recomeçar. O anjo sopra coragem para você dar o primeiro passo, mesmo sem saber o resultado. Deixe o medo de lado e siga com fé, o universo está preparado para recompensar sua bravura.

Capricórnio

A superação vem em silêncio, através da paz que você sente ao perceber que não precisa provar mais nada a ninguém. O anjo o envolve com serenidade e discernimento, mostrando que vencer é, muitas vezes, escolher o caminho da calma.

