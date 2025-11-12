Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:41
Depois de um período de turbulência emocional, o Anjo da Superação chega nesta quarta-feira (12) para iluminar o caminho de quem precisa retomar o equilíbrio. Ele traz a força necessária para encerrar capítulos dolorosos e transformar feridas em aprendizado. A energia do dia favorece o perdão, o desapego e o renascimento interior.
Touro
O anjo ajuda você a se libertar de pensamentos repetitivos e da culpa por algo que já não pode mudar. É o momento de enxergar que o que parecia um fim era apenas um desvio para algo melhor. Um novo ciclo se aproxima, mais leve e alinhado ao seu propósito.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Hoje, seu coração pode se sentir dividido entre o orgulho e o desejo de recomeçar. O anjo sopra coragem para você dar o primeiro passo, mesmo sem saber o resultado. Deixe o medo de lado e siga com fé, o universo está preparado para recompensar sua bravura.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Capricórnio
A superação vem em silêncio, através da paz que você sente ao perceber que não precisa provar mais nada a ninguém. O anjo o envolve com serenidade e discernimento, mostrando que vencer é, muitas vezes, escolher o caminho da calma.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
A verdadeira superação não é esquecer o que passou, mas conseguir olhar para trás sem dor. Hoje, permita-se caminhar leve, em paz com o que foi e aberto para o que ainda virá.