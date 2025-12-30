Acesse sua conta
Gaby Amarantos faz ‘atualização’ em música após término de Ana Castela e Zé Felipe

Artista incluiu nome da cantora sertaneja na faixa ‘Eu Tô Solteira’ de seu álbum ‘Rock Doido’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:33

Gaby Amarantos fez brincadeira nas redes sociais
Gaby Amarantos fez brincadeira nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

término repentino de Zé Felipe e Ana Castela após dois meses de relacionamento gerou repercussão nas redes sociais, causando até “atualização” em letra de música de Gaby Amarantos.

A cantora fez uma “atualização” em “Eu Tô Solteira” após o término da relação de Ana Castela e Zé Felipe. Os dois confirmaram o fim do namoro nesta segunda-feira (29).

Gaby Amarantos fez mais uma "atualização" em sua música "Eu Tô Solteira" após o término da relação entre Ana Castela e Zé Felipe. O ex-casal confirmou o fim do namoro nesta segunda-feira (29), após dois anos de relacionamento.

A cantora paraense incluiu o nome de Ana na lista de pessoas solteiras que cita na faixa do álbum “Rock Doido”, lançado em agosto de 2025. “Sua tia tá solteira, Ana Castela tá solteira, até a prima da cunhada da tua amiga está solteira. Ninguém tá”, escreveu Gaby em seu perfil no X, antigo Twitter.

Leia mais

Gaby Amarantos já tinha incluído outros nomes na faixa após términos de relacionamentos entre famosos. Ao se apresentar no Prêmio Multishow, a artista colocou nomes de Ivete Sangalo e IZA na lista.

"Mana, essa música 'Eu tô solteira', da Gaby Amarantos, foi quase uma previsão de 2025: Ivete, Iza, Paolla Oliveira e por aí vai", escreveu uma internauta. A cantora repostou o texto e usou uma frase do refrão da música: "Ninguém tá na geladeira".

Tags:

zé Felipe Gaby Amarantos ana Castela zé Felipe E ana Castela

