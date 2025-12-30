LISTA DOS SOLTEIROS

Gaby Amarantos faz ‘atualização’ em música após término de Ana Castela e Zé Felipe

Artista incluiu nome da cantora sertaneja na faixa ‘Eu Tô Solteira’ de seu álbum ‘Rock Doido’

Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:33

Gaby Amarantos fez brincadeira nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O término repentino de Zé Felipe e Ana Castela após dois meses de relacionamento gerou repercussão nas redes sociais, causando até “atualização” em letra de música de Gaby Amarantos.

A cantora fez uma “atualização” em “Eu Tô Solteira” após o término da relação de Ana Castela e Zé Felipe. Os dois confirmaram o fim do namoro nesta segunda-feira (29).

Zé Felipe e Ana Castela 1 de 17

Gaby Amarantos fez mais uma "atualização" em sua música "Eu Tô Solteira" após o término da relação entre Ana Castela e Zé Felipe. O ex-casal confirmou o fim do namoro nesta segunda-feira (29), após dois anos de relacionamento.

A cantora paraense incluiu o nome de Ana na lista de pessoas solteiras que cita na faixa do álbum “Rock Doido”, lançado em agosto de 2025. “Sua tia tá solteira, Ana Castela tá solteira, até a prima da cunhada da tua amiga está solteira. Ninguém tá”, escreveu Gaby em seu perfil no X, antigo Twitter.

Sua tia tá solteira

Ana Castela tá solteira

até a prima da cunhada da tua amiga está solteira



NINGUÉM TÁ — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 30, 2025

Gaby Amarantos já tinha incluído outros nomes na faixa após términos de relacionamentos entre famosos. Ao se apresentar no Prêmio Multishow, a artista colocou nomes de Ivete Sangalo e IZA na lista.