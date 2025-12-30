Gaby Amarantos faz ‘atualização’ em música após término de Ana Castela e Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:33
O término repentino de Zé Felipe e Ana Castela após dois meses de relacionamento gerou repercussão nas redes sociais, causando até “atualização” em letra de música de Gaby Amarantos.
A cantora fez uma “atualização” em “Eu Tô Solteira” após o término da relação de Ana Castela e Zé Felipe. Os dois confirmaram o fim do namoro nesta segunda-feira (29).
Zé Felipe e Ana Castela
Gaby Amarantos fez mais uma "atualização" em sua música "Eu Tô Solteira" após o término da relação entre Ana Castela e Zé Felipe. O ex-casal confirmou o fim do namoro nesta segunda-feira (29), após dois anos de relacionamento.
A cantora paraense incluiu o nome de Ana na lista de pessoas solteiras que cita na faixa do álbum “Rock Doido”, lançado em agosto de 2025. “Sua tia tá solteira, Ana Castela tá solteira, até a prima da cunhada da tua amiga está solteira. Ninguém tá”, escreveu Gaby em seu perfil no X, antigo Twitter.
Gaby Amarantos já tinha incluído outros nomes na faixa após términos de relacionamentos entre famosos. Ao se apresentar no Prêmio Multishow, a artista colocou nomes de Ivete Sangalo e IZA na lista.
"Mana, essa música 'Eu tô solteira', da Gaby Amarantos, foi quase uma previsão de 2025: Ivete, Iza, Paolla Oliveira e por aí vai", escreveu uma internauta. A cantora repostou o texto e usou uma frase do refrão da música: "Ninguém tá na geladeira".