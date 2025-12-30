Acesse sua conta
Mãe de Zé Felipe toma atitude após término do filho com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término do relacionamento nas redes sociais

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:58

Poliana Rocha fez publicação nas redes sociais
Poliana Rocha fez publicação nas redes sociais

As famílias de Zé Felipe e Virginia tem uma relação importante com a religiosidade, algo que é compartilhado nas redes sociais. Após o anúncio do término do relacionamento de Zé e Ana Castela, a mãe do sertanejo passou a madrugada desta terça-feira (30), em oração.

A mãe de Zé Felipe publicou um story às 3h da madrugada, afirmando estar “em oração”. A publicação ocorreu poucas horas depois de Zé anunciar o fim do namoro de dois meses com Ana Castela.

O fim do relacionamento foi confirmado nesta segunda-feira 29 por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, encerrando um dos namoros mais comentados da música brasileira em 2025.

No comunicado, Zé Felipe abriu o coração ao falar sobre o período ao lado da cantora. “Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar um Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu o cantor.

Mesmo após o rompimento, o artista fez questão de demonstrar carinho por Ana Castela e também pela família da sertaneja. “Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida, assim como Dorico, Duda e Rodrigo. Vocês sempre podem contar comigo pra tudo. Amo vocês”, declarou.

Antecipando possíveis especulações, Zé Felipe reforçou que a separação não foi motivada por conflitos. “E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca dos nossos objetivos individuais”, explicou.

O cantor também comentou sobre a repercussão do anúncio e pediu respeito ao momento. “Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô f*da-se”, afirmou.

Ao final, Zé Felipe fez um apelo direto ao público. “Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, concluiu.

