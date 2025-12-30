Acesse sua conta
Vidente que previu término de Zé Felipe e Ana Castela faz aposta envolvendo Virginia

Robério de Ogum disse que relacionamento dos cantores não ultrapassaria o fim do ano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:57

Zé Felipe, Ana Castela e Virgínia Fonseca
Zé Felipe, Ana Castela e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O fim do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela pode até ter deixado muita gente surpresa, mas já havia sido previsto por Robério de Ogum. O vidente e místico das celebridades já havia dito que o relacionamento dos cantores não avançaria por não se tratar de uma união de almas gêmeas, e que chegaria ao fim antes da chegada de 2026.

"Eles vivem uma relação de sentimentos, de afinidades desta vida, mas não um amor de alma, daqueles que chegam com missão espiritual e continuidade", falou o místico. "Não era um amor de missão e por isso chegou ao fim. Eles podem até tentar reconciliação, mas não ficam juntos. Não adianta insistir".

Ao participar do podcast de Paulo Mathias, no dia 27 de novembro (com trecho publicado no Instagram no dia 2 de dezembro), Robério afirmou que o relacionamento não ultrapassaria o fim do ano. Ele falou que os caminhos espirituais de Zé Felipe e Ana Castela seguiriam direções diferentes.

O místico tinha feito previsões até mesmo antes de o namoro se tornar público. Ele tinha alertado que o casal não teria um destino duradouro, e fez outra profecia envolvendo Virginia Fonseca. Segundo Robério, a ligação espiritual verdadeira de Zé Felipe é com a influenciadora, e o vidente aposta na reconciliação dos dois.

"Zé Felipe e Virgínia são almas gêmeas espiritualmente conectadas. Ainda que passem por crises ou afastamentos temporários, existe uma missão entre eles. O que é de alma pode até se afastar, mas volta. Os dois vão voltar, vão se reconciliar e viver em família", falou. 

"Olha os dois separadamente, eles não eram nada. Juntaram e viraram uma potência, um fenômeno. Eles são almas gêmeas e vão ficar juntos novamente. Tudo o que digo é com respeito, fé e com a verdade que meu guia espiritual me entrega. Existem amores que são pontes e existem amores que são destino. A reconciliação está próxima", disse Robério no dia 10 de dezembro, em entrevista à EPTV Campinas.

O místico prevê que a próxima separação será justamente a de Virgínia, que atualmente namora o jogador Vini Jr.

