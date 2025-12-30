ACABOU

Choro em show, noite de 'sofrência' e refúgio em fazenda: como foram os últimos dias de Ana Castela e Zé Felipe antes do término

Casal anunciou o fim do relacionamento na última segunda-feira (29)

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:04

Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

O anúncio repentino do fim do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela pegou muita gente de surpresa. Os dois haviam acabado de passar o Natal juntos e, na ocasião, a Boiadeira levou os pais para se juntar à família do então amado. Por isso, os fãs começaram a levantar suspeitas sobre qual seria o motivo para o término e se questionaram como foram os últimos dias dos artistas enquanto casal.

A última aparição pública dos dois juntos aconteceu na última sexta-feira (26), durante um festival no qual os dois se apresentaram, em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo o portal LeoDias, Zé Felipe chegou após o começo da apresentação de Ana, acompanhado de amigos. O clima aparentava estar tranquilo entre os dois, que trocaram elogios durante a entrevista.

Zé Felipe e Ana Castela 1 de 17

Após seu show, a Boiadeira foi ao camarim do namorado, onde os dois ficaram juntos brevemente. Minutos depois, ela deixou o local e não acompanhou a apresentação do filho de Leonardo.

Ainda segundo o portal, no dia seguinte, Zé Felipe se emocionou ao cantar "Só Tem Eu" durante show em Xangri-lá, no Rio Grande do Sul. Um trecho da música diz: "Na legenda que falava de amor. Escuta teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem. O amor teu? Só você não percebeu. Que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem. O amor teu? Só você não percebeu. Que só tem eu. Volta, pelo amor de Deus".

Já na segunda-feira (29), dia em que anunciaram o fim do namoro, os dois surgiram em lugares diferentes. Ana Castela foi encontrar com amigos para uma "noite de sofrência". O termo foi descrito pelo humorista Odorico Reis ao filmar a artista e Luan Pereira cantando sertanejos com letras de rasgar o coração. Ana ainda surgiu cantando "Love Yourself", de Justin Bieber, que fala sobre seguir em frente após um término.