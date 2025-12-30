FESTIVAL

É de graça! Confira a ordem das atrações do Virada Salvador 2026 nesta terça (30)

Evento acontece na arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio

30 de dezembro de 2025

Acontece nesta terça-feira (30) o quarto dia do Festival Virada Salvador 2026, que traz para a orla da capital baiana shows gratuitos de grandes atrações nacionais. As apresentações terão início às 19h30 no palco principal, onde cinco artistas se apresentarão. Os portões serão abertos às 15 horas.

Os shows acontecerão até o dia 31 de dezembro (quarta-feira), na arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. No último dia do ano, a cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentou no primeiro dia do evento neste ano.

Confira abaixo a ordem das atrações:

Olodum

Alok

Bell Marques

Felipe Amorim

Belo

Veja atrações no palco alternativo Brisas

Playlist

Tiri

DJ Belle

Sarajane

DJ Belle

Malê Debalê

Aila Menezes

Espaço tem internet gratuita, módulo de saúde e espaço de alimentação

A Prefeitura de Salvador montou uma operação integrada para garantir mobilidade, segurança, saúde e serviços durante o festival na Arena O Canto da Cidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou três linhas especiais de ônibus, com saídas dos terminais Acesso Norte, Pirajá e Pituaçu, além da ampliação do horário de funcionamento de seis linhas regulares, que vão operar das 18h à 1h. Durante o evento, dois pontos provisórios de ônibus serão implantados na Avenida Octávio Mangabeira, enquanto os demais do trecho ficarão temporariamente desativados.

No trânsito, a Transalvador atuará com esquema reforçado de ordenamento e fiscalização, com 12 pontos fixos, rondas móveis e cerca de 40 agentes por noite. A operação inclui vagas específicas para pessoas com deficiência, embarque e desembarque de veículos por aplicativo e nove bolsões de estacionamento, que somam 996 vagas de Zona Azul.

A segurança contará com atuação integrada de órgãos municipais, ações preventivas e apoio ao público. A área do evento será monitorada por 40 câmeras instaladas em pontos estratégicos, além do uso de drones. O entorno da arena também recebeu reforço na iluminação e nos acessos, com a instalação de mais de 1.300 projetores e ampliação da rede elétrica, monitorados por equipes de plantão.

Na área da saúde, a Secretaria Municipal da Saúde preparou um esquema especial de atendimento 24 horas, entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O módulo de saúde terá 20 leitos de observação, incluindo um leito de reanimação, equipe multidisciplinar e ambulância de prontidão. A operação inclui ainda ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses.

A limpeza urbana será reforçada antes, durante e após os dias de festa, com equipes da Limpurb atuando na arena e no entorno. A operação inclui equipamentos mecanizados, banheiros climatizados, chuveiros ambulantes e ações de sustentabilidade, como coleta seletiva, apoio à reciclagem e compensação de emissões.

O ordenamento das atividades comerciais ficará sob responsabilidade da Semop, que atuará na organização dos ambulantes credenciados. Já a Sedur será responsável pela fiscalização sonora, controle de publicidade, vistorias nas estruturas e prevenção de superlotação, em conjunto com a Defesa Civil.

O evento também contará com ações sociais, como campanhas de combate ao trabalho infantil, atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e funcionamento do Mirante Acessível, com audiodescrição e intérpretes de Libras. Haverá ainda um posto avançado de atendimento à mulher na arena.