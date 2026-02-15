Acesse sua conta
Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana (15 a 21 de fevereiro)

Dias terão variação entre sol e chuva

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:27

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

A semana em Salvador será marcada por variação entre sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva em alguns dias, segundo a previsão do Climatempo para o período entre este domingo (15) e sábado (21). As temperaturas seguem elevadas, com máximas que chegam a 33 °C e sensação de calor intenso, típica do verão na capital baiana.

O domingo (15) começa com sol e chuva pela manhã, mas o tempo melhora ao longo da tarde, com diminuição das nuvens. À noite, a previsão é de pouca nebulosidade. Os termômetros variam entre 24 °C e 33 °C, com alta chance de chuva durante o dia.

Na segunda-feira (16), o cenário se repete, com sol entre nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde. À noite, o tempo tende a firmar. A temperatura varia entre 23 °C e 32 °C.

Na terça-feira (17), o dia será novamente de sol com chuva pela manhã e abertura gradual do tempo à tarde. A noite terá menos nuvens. A mínima prevista é de 24 °C e a máxima chega a 33 °C.

A quarta-feira (18) será o dia mais estável da semana, sem previsão de chuva. O sol aparece entre muitas nuvens durante todo o dia, com temperaturas entre 25 °C e 30 °C.

Na quinta-feira (19), o tempo volta a ficar instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva passageiras ao longo do dia, inclusive com possibilidade de trovoadas. À noite, o tempo deve ficar firme. A temperatura varia de 25 °C a 31 °C.

Já na sexta-feira (20), o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 25 °C e 31 °C.

O sábado (21) terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas, variando entre 25 °C e 31 °C.

A recomendação para a semana é manter hidratação e proteção solar, já que o índice de radiação ultravioleta permanece elevado, mesmo nos dias com maior presença de nuvens.

