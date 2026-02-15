Carro de luxo é apreendido em operação contra crime organizado na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:00
Equipes da Polícia Civil da Bahia apreenderam, na noite de sábado (14), um veículo de luxo que era alvo de determinação judicial dentro das investigações da Operação Martelo, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas, da atuação de organizações criminosas e de esquemas de lavagem de dinheiro.
A localização do carro ocorreu após trabalho tático e de inteligência conduzido pelo Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste). O automóvel, um Toyota Corolla XEi, trafegava pela BR-101 quando foi interceptado nas proximidades de Santo Antônio de Jesus. Segundo a investigação, o veículo pertence a um dos alvos do inquérito e já estava incluído em mandado de busca e apreensão.
Após a abordagem, o condutor e o automóvel foram encaminhados à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde o carro permanece retido para perícia técnica.
A apreensão faz parte das etapas seguintes da Operação Martelo, que busca atingir a estrutura financeira e operacional de grupos criminosos atuantes na região.