RECÖNCAVO

Carro de luxo é apreendido em operação contra crime organizado na Bahia

Automóvel pertence a investigado por tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:00

Carro apreendido Crédito: Divulgação

Equipes da Polícia Civil da Bahia apreenderam, na noite de sábado (14), um veículo de luxo que era alvo de determinação judicial dentro das investigações da Operação Martelo, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas, da atuação de organizações criminosas e de esquemas de lavagem de dinheiro.

A localização do carro ocorreu após trabalho tático e de inteligência conduzido pelo Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste). O automóvel, um Toyota Corolla XEi, trafegava pela BR-101 quando foi interceptado nas proximidades de Santo Antônio de Jesus. Segundo a investigação, o veículo pertence a um dos alvos do inquérito e já estava incluído em mandado de busca e apreensão.

Após a abordagem, o condutor e o automóvel foram encaminhados à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde o carro permanece retido para perícia técnica.