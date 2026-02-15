Acesse sua conta
Aposta do Itaigara leva prêmio na Mega-Sena; confira resultado do sorteio

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14)

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:19

Mega-Sena
Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta feita no bairro do Itaigara, em Salvador, está entre as premiadas do concurso 2973 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (14), em São Paulo. O bilhete, registrado na Lotérica Paseo e feito em modalidade simples, acertou cinco dezenas e garantiu prêmio de R$ 43.862,01.

Além da capital baiana, outras duas apostas da Bahia também foram contempladas na quina. Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, um jogo simples realizado na lotérica Mina de Ouro Loteria rendeu R$ 87.724,02 ao apostador. Já em Ourolândia, um bolão organizado pela Lotéria da Sorte dividiu prêmio de R$ 43.862,00 entre os participantes.

Nenhum bilhete acertou as seis dezenas sorteadas, o que fez o prêmio principal acumular para o próximo concurso. Os números sorteados foram: 16 – 24 – 27 – 31 – 45 – 46.

Em todo o país, 63 apostas fizeram a quina. Outras 4.259 acertaram quatro números e receberam R$ 1.069,47 cada. A arrecadação total do sorteio superou R$ 69,3 milhões.

Com o acúmulo, a expectativa é que o próximo sorteio, marcado para o dia 19 de fevereiro, pague cerca de R$ 72 milhões ao vencedor.

Mega-sena

