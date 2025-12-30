FUTURO

Márcia Sensitiva prevê 'ano de alerta' para Ivete Sangalo em 2026

Espiritualista aconselhou cantora a 'pensar com cautela'; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:59

Márcia Sensitiva e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo teve um ano agitado em 2025. Na vida profissional, um dos maiores destaques foi a estreia do 'Ivete Clareou', projeto dedicado ao samba que passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Já no lado pessoal, a cantora anunciou o fim do casamento com Daniel Cady, em novembro, após 17 anos. Já o ano que vem será um momento de 'alerta', segundo Márcia Sensitiva.

A espiritualista fez uma previsão para uma série de famosos, em entrevista à revista Contigo, e a profecia para a cantora baiana chamou a atenção. De acordo com a apresentadora, Veveta terá que 'pensar com cautela' suas decisões.

"Trata-se de um ano de alerta. O ano de 2026 pede sabedoria e exige que a cantora pense com cautela nas suas tomadas de decisões. Se isso ocorrer, ela terá uma visão objetiva e realista de tudo que acontece", disse a sensitiva.

Outra famosa que apareceu nas previsões foi Dira Paes. Segundo Márcia, o ano de 2026 tem tudo para ser bom para a atriz. "Momento de brilho, sucesso e reconhecimento. A estrela da atriz vai brilhar, renovando seu charme, aumentando o magnetismo e sua força de atração. É um ano de fé e de conexão forte com o espiritual. Também é um excelente período para lançar projetos e tomar decisões maduras. Precisará equilibrar energia e descanso".

Quem também tem uma previsão boa para o ano que vem é Gabriela Loran, que vive atualmente a Viviane na novela "Três Graças", da Globo. "O bom humor da atriz estará contagiante. Ela gostará de rir até das tragédias alheias e fazer graça com a situação ao redor, contar piadas a respeito da vida e das pessoas. Sedutora, despertará paixões. A autoestima estará elevada e poderá usar a simpatia para conquistar novos objetivos", falou Márcia Sensitiva.

Gusttavo Lima, por sua vez, "viverá muita evolução e descobrirá sua missão de vida, mas precisa saber: tudo deverá ser conquistado com paciência. É bom ficar alerta e não negligenciar possíveis sinais de seu corpo".

Ainda de acordo com Márcia Sensitiva, Bella Campos, que viveu Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo", da Globo, terá um "ano ligado ao renascimento". "Nesse período, geralmente, a pessoa fica muito frágil sentimentalmente, pois pode passar por um período de mágoas ou sofrimento. Isso é fruto do desprendimento que será necessário para que o novo aconteça. A atriz deve se libertar de tudo o que a prende ao passado", afirmou.