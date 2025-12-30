Margareth Serrão, mãe de Virginia, anuncia término do relacionamento com sanfoneiro: ‘Nunca é fácil’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:34
A mãe de Virginia Fonseca, de 26 anos, Margareth Serrão, de 60, terminou o relacionamento com Danilo Nascimento, de 39. A mãe da influenciadora anunciou o término através das redes sociais, nesta terça-feira (30).
“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será”, iniciou nos Stories do Instagram.
Margareth Serrão e Danilo Nascimento
“Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”, finalizou no pedido.
Danilo e Margareth se conheceram há cerca de dois anos no condomínio onde ela morava com Virginia, em Goiânia (GO), quando o sanfoneiro fazia um show particular. No entanto, apenas dois anos depois, os dois se reaproximaram.
Depois disso, a relação dos dois ficou mais próxima, e Danilo passou a frequentar a mansão da namorada e da filha, como também viajar e a conviver com a influenciadora e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.