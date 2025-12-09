ENTENDA

Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Margareth Serrão abriu o coração para os fãs sobre vício que tem tentado tirar de sua vida

A mãe de Virginia, Margareth Serrão, abriu o coração para os fãs nas redes sociais sobre seu vício em cigarro, que ela está tentando abandonar aos poucos. Em conversa com a filha, ela disse que está prestes a completar um mês sem fumar, após mais de um ano tentando diminuir gradualmente o consumo.

Margareth revelou que após investir na saúde, pretende compartilhar um depoimento completo quando atingir a marca de 30 dias sem fumar. "Depois eu vou dar meu depoimento, eu vou ter certeza mesmo dia 18 que faz um mês, mas tive três recaídas", contou.