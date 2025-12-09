Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:59
A mãe de Virginia, Margareth Serrão, abriu o coração para os fãs nas redes sociais sobre seu vício em cigarro, que ela está tentando abandonar aos poucos. Em conversa com a filha, ela disse que está prestes a completar um mês sem fumar, após mais de um ano tentando diminuir gradualmente o consumo.
Virginia e a mãe Margareth Serrão
Margareth revelou que após investir na saúde, pretende compartilhar um depoimento completo quando atingir a marca de 30 dias sem fumar. "Depois eu vou dar meu depoimento, eu vou ter certeza mesmo dia 18 que faz um mês, mas tive três recaídas", contou.
Além disso, a mãe da influencer também afirmou que também tem adotado outros cuidados com a saúde, através do uso de vitaminas da marca criada por Virginian e mudanças de hábitos no dia a dia. Virginia parabenizou a mãe pela persistência e destacou seu empenho na busca por uma vida mais saudável e equilibrada, reforçando o apoio durante esse processo.