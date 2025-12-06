LUXO NATALINO

Virginia impressiona seguidores ao exibir chocotone gigante de mais de R$ 5 mil feito especialmente para ela

Influenciadora mostrou o presente de luxo nas redes, brincou com o peso do doce personalizado e contou que vai levar a iguaria de avião para a festa da família de Vini Jr.

Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:17

Virginia ganhou chocotone de mais de R$ 5 mil Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta sexta (5) ao exibir um chocotone avaliado em mais de R$ 5 mil que chegou em seu apartamento em São Paulo. O presente, feito sob medida pelo confeiteiro Denilson Lima, deixou a influenciadora sem palavras e rendeu muitos comentários dos fãs. “Tão perfeito que até fiz uma selfie para guardar”, brincou ela, impressionada com o tamanho e o acabamento do doce.

No vídeo, Virginia tenta erguer o chocotone gigante e se diverte com a situação. “Vocês têm noção do peso disso? É muito grande, não consigo levantar. Nossa Senhora, meus braços! Que perfeição. Chocada”, disse aos seguidores, enquanto mostrava os detalhes da criação.

A influenciadora contou ainda que vai levar o presente para o Rio de Janeiro, onde participa da festa de aniversário do cunhado, Netinho, ao lado da família do namorado, Vini Jr. “Vou levar pro pessoal comer, porque não tem nem gente aqui pra comer isso. É imenso. Vai até andar de avião hoje”, afirmou, bem-humorada.