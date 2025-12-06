Virginia impressiona seguidores ao exibir chocotone gigante de mais de R$ 5 mil feito especialmente para ela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:17
Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta sexta (5) ao exibir um chocotone avaliado em mais de R$ 5 mil que chegou em seu apartamento em São Paulo. O presente, feito sob medida pelo confeiteiro Denilson Lima, deixou a influenciadora sem palavras e rendeu muitos comentários dos fãs. “Tão perfeito que até fiz uma selfie para guardar”, brincou ela, impressionada com o tamanho e o acabamento do doce.
No vídeo, Virginia tenta erguer o chocotone gigante e se diverte com a situação. “Vocês têm noção do peso disso? É muito grande, não consigo levantar. Nossa Senhora, meus braços! Que perfeição. Chocada”, disse aos seguidores, enquanto mostrava os detalhes da criação.
Virginia Fonseca com novo visual
A influenciadora contou ainda que vai levar o presente para o Rio de Janeiro, onde participa da festa de aniversário do cunhado, Netinho, ao lado da família do namorado, Vini Jr. “Vou levar pro pessoal comer, porque não tem nem gente aqui pra comer isso. É imenso. Vai até andar de avião hoje”, afirmou, bem-humorada.
Embora o modelo exibido por Virginia seja exclusivo, o cardápio do confeiteiro oferece versões semelhantes que variam entre R$ 5.400 e R$ 5.600. A influenciadora prometeu mostrar o recheio aos fãs quando o doce for cortado. “O Denilson me falou que é surreal”, adiantou.