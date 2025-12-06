Anitta explica ausência de Salvador nos Ensaios 2026 e anuncia retorno em 2027

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:46
Anitta voltou a movimentar a internet nesta sexta-feira (5) ao esclarecer por que Salvador ficou fora da agenda dos Ensaios da Anitta em 2026. A cantora, que foi duramente criticada após a divulgação do calendário, negou qualquer desinteresse pelo público baiano e afirmou que a escolha foi estratégica, motivada pela logística apertada do pré-Carnaval do próximo ano.
Em uma live na quinta-feira 4 e, depois, em um story, a artista reforçou que nunca afirmou não ter público em Salvador. “Nunca falei que não tenho público em Salvador”, disse, rebatendo diretamente os rumores que viralizaram nas redes.
As várias faces de Anitta
Segundo Anitta, a redução do número de finais de semana disponíveis antes do Carnaval obrigou sua equipe a enxugar a lista de cidades. Assim, a prioridade foi levar os Ensaios para locais inéditos. “A gente queria fazer um show em uma cidade que nunca recebeu os ‘Ensaios’. Escolhemos Belém. Depois, fomos ordenando por resultado de público até acabar a quantidade de fins de semana”, explicou.
A ausência de Salvador também teve influência da própria agenda da cantora na Bahia. Em 2025, a capital recebeu diversos shows, incluindo Ensaios e apresentações do Bloco da cantora. Com isso, a equipe decidiu focar as novidades em outras regiões neste ciclo.
Mas os baianos não ficaram de fora da festa. Anitta garantiu que o Bloco da Anitta estará na folia de Salvador no dia 13 de fevereiro, reforçando que a cidade segue como uma das maiores potências de seu público no país. E mais: os Ensaios voltarão à capital em 2027, com mais datas e uma programação ampliada.