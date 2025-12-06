CENÁRIO DE UM CRIME

Como era a mansão da família Richthofen antes do crime que chocou o país

Imóvel foi palco do assassinato de Manfred e Marísia Richthofen e ficou anos fechado antes de ser reformado e vendido

Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:45

Casa onde os pais de Suzane Richthofen foram assassinados em 2002 passou por reforma e novo dono transformou o visual Crédito: Reprodução

A mansão da família Richthofen, localizada na Rua Zacarias de Góes, no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, foi cenário de um dos crimes mais brutais da história recente do país. Em 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam, em um crime planejado pela própria filha, Suzane von Richthofen, ao lado dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos.



Na época, a cena do crime foi montada para parecer um assalto. Mas o comportamento de Suzane e dos irmãos Cravinhos levantou suspeitas da polícia, que passou a monitorá-los. Poucos dias após o enterro, a compra de uma moto de alta cilindrada com dólares furtados da casa acabou revelando a farsa.

Suzane e os irmãos Cravinhos foram presos e condenados, ela e Daniel a 39 anos de prisão, e Christian, a 38. O caso se transformou em um marco da crônica policial brasileira e, até hoje, desperta curiosidade do público.

Adquirida por Manfred em 1998 por cerca de R$ 330 mil, a mansão ficou abandonada por anos após o assassinato. Pichada e envolta em vegetação, tornou-se símbolo da tragédia familiar. Dentro, segundo vizinhos, tudo permaneceu como estava desde a reconstituição do crime.

Durante anos, o imóvel também esteve no centro de uma disputa judicial entre Suzane e o irmão, Andreas von Richthofen, que buscava deserdá-la por envolvimento no assassinato dos pais.

Venda e reforma

Em 2016, Suzane abriu mão da herança, permitindo que a situação fosse resolvida judicialmente. A casa foi colocada à venda e logo adquirida por um novo proprietário, que realizou uma ampla reforma, a fachada de tijolos aparentes deu lugar a uma estrutura branca e moderna, apagando parte da aparência sombria do passado.

O valor da transação não foi divulgado, mas corretores estimam que imóveis semelhantes na região valham entre R$ 2 e R$ 3 milhões.