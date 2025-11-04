Acesse sua conta
Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?

Episódio foi retratado no início da série Tremembé, do Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:19

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série 'Tremembé'
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série 'Tremembé' Crédito: Reprodução

Desde que Tremembé estrou no Prime Video, muita gente começou a se perguntar o que é verdade e o que é mentira na série. Um dos momentos mais emblemáticos acontece logo no início do primeiro episódio, quando Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, sobrevive a um ataque na cadeia se escondendo em um armário. Mas o momento realmente aconteceu?

O seriado é baseado em dois livros: "Suzane: Assassina e Manipuladora" (2020) e "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" (2021), ambos do jornalista Ulisses Campbell. Na primeira obra, o autor diz que uma rebelião foi feita pelo PCC na Penitenciária Feminina da Capital, em São Paulo, e por um motivo central: a captura de Suzane e de outra detenta de uma facção rival. 

Segundo ele, logo que chegou, Suzane foi intimidada em tentativa de extorsão, à qual não cedeu. Foi quando houve uma rebelião comandada pelo PCC, com intenção de matá-la, assim como uma líder de facção rival, Aurinete Félix da Silva, mulher do preso César Augusto Roriz Silva, o Cesinha, fundador do PCC, mas que estava no Terceiro Comando da Capital.

"A primeira (Suzane) deveria morrer por causa do crime cometido e para dar visibilidade ao PCC; a segunda, por ser considerada uma traidora", destaca o livro. Com ajuda de uma agente penitenciária, Suzane se escondeu em um almoxarifado logo que começou a rebelião. Depois de uma busca extensa, houve desconfiança de que Suzane estaria lá. Sem conseguir as chaves, as detentas tentaram arrombar as portas.

"(...) Quando a rebelião explode, uma carcereira esconde Suzane acocorada, dentro de um armário de ferro, no almoxarifado). (...) As presas começaram a martelar com selvageria o armário. A cada pancada, a porta do móvel entortava lentamente. (...) As sanguinárias do PCC passaram a rolar o armário pelo chão. Debilitada por inanição, debatendo-se e abalada psicologicamente, Suzane começa a passar mal. Tem forças para ouvir a voz de Maria Bonita (presa que seria do PCC). Eu sei que você está aí dentro, sua cadela! Vou cortar sua garganta!", diz um trecho do livro.

Em entrevista ao Uol em 2020, Ulisses afirma que as cenas do livro de fato aconteceram e não foram 'romantizadas'. "Suzane ficou 48 horas trancada, sem água, e fez as necessidades ali. Só foi salva porque as presas começaram a brigar entre si, umas delas foi assassinada na briga, e porque o Batalhão de Choque invadiu a penitenciária", contou.

"Depois de quase ter morrido, ela pediu uma indenização ao Estado, alegando que ele não a protegera. O juiz negou a indenização. Entendeu que ela fora sim protegida, pois trancada em um lugar seguro", completou o autor.

Tags:

Pcc Série Prime Video Tremembé Suzane von Richthofen Cadeia True Crime Manfred von Richthofen Marisia von Richthofen

