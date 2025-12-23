Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:08
Esta terça-feira (23) começa com a mente acelerada, mas termina com o coração falando mais alto. A Lua deixa Aquário e entra em Peixes ao longo do dia, marcando uma virada clara no clima emocional dos signos.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Se pela manhã o foco está em resolver pendências, organizar tarefas e pensar no futuro, à tarde tudo desacelera. Emoções ficam mais à flor da pele, lembranças surgem e a necessidade de acolhimento aumenta, especialmente com o Natal tão próximo.
O drink que combina com cada signo
O Sol em Capricórnio continua exigindo responsabilidade, mas o céu lembra que não somos feitos só de metas. Há espaço para empatia, sensibilidade e cuidado com quem está ao redor e consigo mesmo.
É um dia ideal para fechar ciclos com gentileza. Nem tudo precisa de confronto. Às vezes, o silêncio também resolve.