Carta A Lua mexe com emoções e pede cautela aos signos nesta terça (23 de dezembro)

Tarot indica sensibilidade elevada, intuição aflorada e atenção às ilusões do dia

Heider Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Lua rege a energia desta terça-feira e traz um clima de emoções intensas e percepções ampliadas. O tarot aponta um dia marcado por oscilações emocionais, dúvidas e interpretações que podem não estar totalmente claras. Por isso, a recomendação é observar mais e reagir menos.

O momento favorece a escuta interna e o uso da intuição, mas não é ideal para decisões definitivas. Situações confusas tendem a se esclarecer com o tempo. A leitura alerta para boatos, suposições e conclusões precipitadas, que podem distorcer a realidade se não houver paciência e discernimento.

