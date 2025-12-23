Acesse sua conta
Carta A Lua mexe com emoções e pede cautela aos signos nesta terça (23 de dezembro)

Tarot indica sensibilidade elevada, intuição aflorada e atenção às ilusões do dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Lua rege a energia desta terça-feira e traz um clima de emoções intensas e percepções ampliadas. O tarot aponta um dia marcado por oscilações emocionais, dúvidas e interpretações que podem não estar totalmente claras. Por isso, a recomendação é observar mais e reagir menos.

O momento favorece a escuta interna e o uso da intuição, mas não é ideal para decisões definitivas. Situações confusas tendem a se esclarecer com o tempo. A leitura alerta para boatos, suposições e conclusões precipitadas, que podem distorcer a realidade se não houver paciência e discernimento.

Entre os signos, a influência se manifesta de formas diferentes. Áries precisa controlar reações impulsivas. Touro busca segurança emocional. Gêmeos lida com confusão mental e excesso de pensamentos. Câncer sente tudo de maneira intensa. Leão percebe inseguranças que estavam escondidas. Virgem observa sinais com atenção. Libra enfrenta dúvidas internas. Escorpião aprofunda sentimentos e intuições. Sagitário deve evitar exageros. Capricórnio protege o próprio emocional. Aquário sente instabilidade e questionamentos. Peixes amplia a sensibilidade e a conexão intuitiva.

