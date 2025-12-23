Cor e número da sorte de hoje (23 de dezembro): vibrações leves, sociais e acolhedoras antes do fim do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia nesta terça-feira, 23 de dezembro, é repleto de leveza, espontaneidade e conexões. As interações fluem naturalmente, ideias surgem com frescor e há espaço para surpresas agradáveis. É um dia excelente para encontros, resoluções rápidas e preparação para o clima festivo do fim do ano. Sua cor e número da sorte ajustam sua vibração ao que o dia tem de melhor.
Áries: Sua energia fica mais sociável e descomplicada, favorecendo encontros e trocas rápidas.
Cor da sorte: Coral Suave
Número da sorte: 30
Dica cósmica: Olhe para os lados; uma oportunidade passa perto de você.
Touro: O dia traz calmaria e bons momentos sensoriais: comida, conforto, rotina leve.
Cor da sorte: Verde Oliva
Número da sorte: 9
Dica cósmica: Busque o prazer do simples, ele recarrega sua alma.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Gêmeos: Comunicação brilhante e encontros inesperados que animam o dia.
Cor da sorte: Amarelo Suave
Número da sorte: 23
Dica cósmica: Mensagens certas chegam na hora certa, fique atento.
Câncer: Você se sente acolhido e acolhe de volta. O lar vibra de forma especial.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 19
Dica cósmica: Priorize quem te faz bem, isso organiza tudo.
Leão: Você encanta sem esforço. Conversas rendem elogios, convites e admiração.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 7
Dica cósmica: Use seu brilho, ele abre caminhos afetivos.
Veja as características dos signos
Virgem: Você encontra soluções elegantes com rapidez. O dia flui com praticidade.
Cor da sorte: Azul Bebê
Número da sorte: 21
Dica cósmica: Confie nas primeiras impressões; hoje elas acertam.
Libra: O clima social favorece você intensamente. Carisma em alta e acordos naturais.
Cor da sorte: Rosa Névoa
Número da sorte: 11
Dica cósmica: Dê espaço ao charme; ele trabalha por você.
Escorpião: O dia suaviza tensões internas e deixa tudo mais fácil emocionalmente.
Cor da sorte: Ameixa Suave
Número da sorte: 28
Dica cósmica: Permita-se relaxar, não é sempre que o mundo desacelera.
Sagitário: Conversas divertidas, encontros, movimento e entusiasmo. Total sua vibe.
Cor da sorte: Azul Cobalto
Número da sorte: 24
Dica cósmica: Diga sim para o que te anima, o dia favorece espontaneidade.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Você organiza detalhes do fim do ano com maestria. Produtividade leve.
Cor da sorte: Grafite
Número da sorte: 16
Dica cósmica: Simplifique, o essencial já está claro.
Aquário: O dia traz ideias brilhantes e interações inspiradoras.
Cor da sorte: Verde Musgo
Número da sorte: 32
Dica cósmica: Deixe sua originalidade guiar as decisões.
Peixes: Seu lado sensível brilha; você atrai carinho, cuidado e boas conversas.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 14
Dica cósmica: Entregue-se à conexão, ela te fortalece.