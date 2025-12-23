Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (23 de dezembro): vibrações leves, sociais e acolhedoras antes do fim do ano

O dia traz fluidez, sociabilidade e alegrias simples; veja como potencializar essa energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta terça-feira, 23 de dezembro, é repleto de leveza, espontaneidade e conexões. As interações fluem naturalmente, ideias surgem com frescor e há espaço para surpresas agradáveis. É um dia excelente para encontros, resoluções rápidas e preparação para o clima festivo do fim do ano. Sua cor e número da sorte ajustam sua vibração ao que o dia tem de melhor.

Áries: Sua energia fica mais sociável e descomplicada, favorecendo encontros e trocas rápidas.

Cor da sorte: Coral Suave

Número da sorte: 30

Dica cósmica: Olhe para os lados; uma oportunidade passa perto de você.

Touro: O dia traz calmaria e bons momentos sensoriais: comida, conforto, rotina leve.

Cor da sorte: Verde Oliva

Número da sorte: 9

Dica cósmica: Busque o prazer do simples, ele recarrega sua alma.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Gêmeos: Comunicação brilhante e encontros inesperados que animam o dia.

Cor da sorte: Amarelo Suave

Número da sorte: 23

Dica cósmica: Mensagens certas chegam na hora certa, fique atento.

Câncer: Você se sente acolhido e acolhe de volta. O lar vibra de forma especial.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 19

Dica cósmica: Priorize quem te faz bem, isso organiza tudo.

Leão: Você encanta sem esforço. Conversas rendem elogios, convites e admiração.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

Dica cósmica: Use seu brilho, ele abre caminhos afetivos.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Virgem: Você encontra soluções elegantes com rapidez. O dia flui com praticidade.

Cor da sorte: Azul Bebê

Número da sorte: 21

Dica cósmica: Confie nas primeiras impressões; hoje elas acertam.

Libra: O clima social favorece você intensamente. Carisma em alta e acordos naturais.

Cor da sorte: Rosa Névoa

Número da sorte: 11

Dica cósmica: Dê espaço ao charme; ele trabalha por você.

Escorpião: O dia suaviza tensões internas e deixa tudo mais fácil emocionalmente.

Cor da sorte: Ameixa Suave

Número da sorte: 28

Dica cósmica: Permita-se relaxar, não é sempre que o mundo desacelera.

Sagitário: Conversas divertidas, encontros, movimento e entusiasmo. Total sua vibe.

Cor da sorte: Azul Cobalto

Número da sorte: 24

Dica cósmica: Diga sim para o que te anima, o dia favorece espontaneidade.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Você organiza detalhes do fim do ano com maestria. Produtividade leve.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 16

Dica cósmica: Simplifique, o essencial já está claro.

Aquário: O dia traz ideias brilhantes e interações inspiradoras.

Cor da sorte: Verde Musgo

Número da sorte: 32

Dica cósmica: Deixe sua originalidade guiar as decisões.

Peixes: Seu lado sensível brilha; você atrai carinho, cuidado e boas conversas.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 14

Dica cósmica: Entregue-se à conexão, ela te fortalece.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - 'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT
Imagem - Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos
Imagem - Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil
01

Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
02

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi
04

Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi