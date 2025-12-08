Acesse sua conta
Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

2026 será um ano de aberturas e novos caminhos, por isso é importante usar as cores certas de lingerie para atrair boas energias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 21:55

Cores de calcinha podem influenciar na virada do ano
Cores de calcinha podem influenciar na virada do ano Crédito: Reprodução | istock

Com a chegada do Réveillon, muitos usam de tradições, aprendizados com antepassados e dicas para trazer boas energias para o próximo ano que se inicia. E muitas coisas podem influenciar na virada do ano, inclusive a cor das roupas usadas, do look escolhido até a lingerie. Por isso é importante atenção no momento de escolher as peças.

Branco é a cor mais usada na virada do ano

É muito comum que a cor mais usada na virada do ano no Brasil seja o branco. No entanto, a sacerdotisa emocional Pérola Hernandez, a cor não serve para todos. Para a espiritualista, 2026 será um ano de renovações, conquistas e um momento para iniciar novos projetos e se permitir conhecer o novo, seja lugares, pessoas e profissão.

Ainda de acordo com Pérola, o ano que se inicia será de movimento, decisão e ação, principalmente para resolver o que ficou parado e travado. Por isso, para que a pessoa entre nessa sinergia, é recomendado o uso das cores vermelho, pêssego ou salmão, principalmente na escolha das lingeries.

Além disso, é importante evitar determinadas cores como roxo e azul escuro, que representam tristeza e melancolia. Assim como o preto, que para alguns, sinaliza um bloqueio de energias, além do cinza, associado à estagnação. Já o marrom, a falta de energia. Também é bom evitar tons muito pálidos ou desbotados.

Réveillon Virada do ano

