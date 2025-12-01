TUDO NOVO?

Como será o ano de 2026 segundo a Astrologia? Confira previsões

Astrólogos detalham o que o próximo ciclo exigirá das pessoas

Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:50

2026 tem tudo para trazer bons frutos para quem apostar na constância e na disciplina. De acordo com previsões de astrólogos, o novo ciclo exigirá escolhas conscientes, coragem e responsabilidade com si próprio. A Astrologia aponta que o próximo ano será o momento de colocar limites e buscar novas construções, tanto pessoais quanto coletivas.

Os planetas estarão atuando em signos que pedem maturidade, identidade e propósito. O chamado do universo será para tomar decisões que não podem mais ser adiadas com seriedade e compromisso com a sua verdade. Além disso, relacionamentos, carreira e finanças entrarão em uma fase de assentamento; será preciso agir com consciência para garantir que o prédio não desmorone.

Veja o que os astrólogos do site João Bidu preveem para cada área da vida em 2026:

O grande chamado de 2026

O ano favorece mudanças profundas, desde o modo como expressamos nosso eu até a forma como nos relacionamos. Sendo assim, a Astrologia aponta para um ciclo de exercícios emocionais importantes:

Desenvolver autoconfiança real (e não aparência);

Dizer “não” sem culpa;

Construir vínculos verdadeiros, não circunstanciais;

Trabalhar para conquistar estabilidade.

Trabalho e dinheiro: passo a passo e sem atalhos

As oportunidades de 2026 não virão por impulsos ou sorte repentina, mas através de: dedicação contínua, escolhas financeiras conscientes, valorização do que tem estrutura, valorização do que tem estrutura e foco no que faz sentido a longo prazo.

Projetos bem construídos tendem a prosperar, enquanto iniciativas superficiais perdem força rapidamente. Quem assumir seu talento com seriedade terá retorno.

Relacionamentos

Laços frágeis podem se romper, e isso é positivo. O céu ajuda a fortalecer conexões leais e maduras, mas exige mais sinceridade emocional. Portanto, expectativas fantasiosas dão lugar a relações que crescem com: respeito, reciprocidade, autenticidade e planos reais

