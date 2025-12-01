Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como será o ano de 2026 segundo a Astrologia? Confira previsões

Astrólogos detalham o que o próximo ciclo exigirá das pessoas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:50

2026
2026 Crédito: Shutterstock/Reprodução

2026 tem tudo para trazer bons frutos para quem apostar na constância e na disciplina. De acordo com previsões de astrólogos, o novo ciclo exigirá escolhas conscientes, coragem e responsabilidade com si próprio. A Astrologia aponta que o próximo ano será o momento de colocar limites e buscar novas construções, tanto pessoais quanto coletivas.

Os planetas estarão atuando em signos que pedem maturidade, identidade e propósito. O chamado do universo será para tomar decisões que não podem mais ser adiadas com seriedade e compromisso com a sua verdade. Além disso, relacionamentos, carreira e finanças entrarão em uma fase de assentamento; será preciso agir com consciência para garantir que o prédio não desmorone. 

2026

2026 por Shuttertock
2026 por Shuttertock
2026 por Shuttertock
2026 por Shuttertock
2026 por Shuttertock
2026 por Shuttertock
2026 por Shuttertock
1 de 7
2026 por Shuttertock

LEIA MAIS

Namoro: o que esperar dos relacionamentos em 2026 após um 2025 marcado por términos

Imperfeitos necessários: como o feito à mão redefine o viver em 2026

Decoração de fim de ano: aplique o Feng Shui para começar bem 2026

5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito

Volta ao presencial: essa é a tendência do mundo do trabalho em 2026?

Veja o que os astrólogos do site João Bidu preveem para cada área da vida em 2026: 

O grande chamado de 2026

O ano favorece mudanças profundas, desde o modo como expressamos nosso eu até a forma como nos relacionamos. Sendo assim, a Astrologia aponta para um ciclo de exercícios emocionais importantes:

Desenvolver autoconfiança real (e não aparência);

Dizer “não” sem culpa;

Construir vínculos verdadeiros, não circunstanciais;

Trabalhar para conquistar estabilidade.

Trabalho e dinheiro: passo a passo e sem atalhos

As oportunidades de 2026 não virão por impulsos ou sorte repentina, mas através de: dedicação contínua, escolhas financeiras conscientes, valorização do que tem estrutura, valorização do que tem estrutura e foco no que faz sentido a longo prazo. 

Projetos bem construídos tendem a prosperar, enquanto iniciativas superficiais perdem força rapidamente. Quem assumir seu talento com seriedade terá retorno.

Relacionamentos

Laços frágeis podem se romper, e isso é positivo. O céu ajuda a fortalecer conexões leais e maduras, mas exige mais sinceridade emocional. Portanto, expectativas fantasiosas dão lugar a relações que crescem com: respeito, reciprocidade, autenticidade e planos reais

Espiritualidade

2026 pede alinhamento com a verdade interior. Ou seja, a espiritualidade não será usada como fuga, e sim como ferramenta de crescimento. Terapias, autoconhecimento, oração e práticas de proteção ganham força quando associadas a mudanças de comportamento. Por isso, é tempo de curar para construir, não só “acreditar para esperar”.

Leia mais

Imagem - 2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito

2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito

Imagem - Polêmico, 'Você Decide' volta à Globo em 2026; veja detalhes

Polêmico, 'Você Decide' volta à Globo em 2026; veja detalhes

Imagem - Felca vai apresentar quadro no Fantástico em 2026

Felca vai apresentar quadro no Fantástico em 2026

Tags:

2026 Signos Réveillon Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’

Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’
Imagem - A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa
Imagem - Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz
01

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
02

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)
03

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona