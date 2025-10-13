RECONHECIMENTO

Felca vai apresentar quadro no Fantástico em 2026

Youtuber ganhou projeção nacional após publicar vídeo expondo a adultização de crianças e adolescentes

Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:44

Felca fala sobre vídeo viral no Altas Horas Crédito: Reprodução / Globo

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, ganhou um quadro para chamar de seu no Fantástico, revista eletrônica semanal da TV Globo. Felca ficou conhecido nacionalmente após publicar um vídeo expondo a adultização de crianças e adolescentes por influenciadores como Hytalo Santos. Agora, ele mostrará o seu lado apresentador em rede nacional.

A novidade anunciada pela Globo nesta segunda-feira (13) e irá ao ar em 2026. O quadro será dedicado a investigar como o uso das redes sociais afeta a crianças e jovens, debatendo questões que envolvem saúde física e mental.

“Apresentado por Felca, o quadro traz conversas sinceras com especialistas e pessoas comuns sobre os impactos emocionais, comportamentais e sociais provocados pelo mundo digital — e os desafios que surgem na busca por equilíbrio”, diz a descrição, à qual a coluna Fabia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, teve acesso.

Outras novidades no programa

O Fantástico terá mais novidades em 2026. A atração dominical vai contar com a segunda temporada da série de reportagens Mentes Digitais, que investiga o uso de inteligência artificial ao redor do mundo.