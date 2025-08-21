Acesse sua conta
Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

Casal se envolveu em acidente de carro em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:40

Felca, Bia Miranda e Gato Preto
Felca, Bia Miranda e Gato Preto Crédito: Reprodução

Depois de viralizar nas redes sociais com o vídeo 'Adultização', em que denuncia produtores de conteúdo que exploram crianças e adolescentes nas redes sociais - incluindo Hytalo Santos, que foi preso em São Paulo ao lado do marido, Israel Nata Vicente -. Felca está recebendo pedidos para investigar outros influenciadores digitais. O foco da vez é o casal Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto.

Os dois se envolveram em um grave acidente de carro na última quarta-feira (20), em São Paulo. O veículo deles, um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão, colidiu com outro veículo e bateu contra um poste na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona Oeste de São Paulo. Imagens mostram que o casal ultrapassou o sinal vermelho em alta velocidade. Antes do acidente, Bia e Gato Preto haviam compartilhado fotos e vídeos em uma balada e foram vistos ingerindo bebida alcoólica.

Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, Gato Preto já tinha saído do local e, por isso, não fez o teste do bafômetro. Horas depois, o influenciador foi preso. A abordagem aconteceu porque, segundo os policiais, ele teria deixado o local do acidente sem esperar a chegada das autoridades. Samuel Sant’anna alegou que chegou a ajudar as vítimas, mas foi embora ao perceber que estava sendo filmado por curiosos.

Câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que ele abriu a porta de casa completamente nu e acompanhado de duas mulheres. Levado à delegacia, Gato Preto prestou depoimento e acabou liberado em seguida, após pagamento de fiança.

O influenciador e Bia Miranda colecionam polêmicas. Recentemente, os dois foram alvo de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular “Jogo do Tigrinho”. O casal também já protagonizou diversas polêmicas com acusações mútuas nas redes sociais, e Bia Miranda chegou a denunciar que Samuel teria a agredido a socos. Há menos de duas semanas, Gato Preto havia sido detido uma outra vez após abordagem policial, sem motivo revelado.

