COLOCARIA NO SEU FILHO?

Qual o nome 'mais poderoso do mundo'? IA responde

Inteligência artificial se baseou em fontes históricas; veja os escolhidos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:12

Mãe e filho Crédito: Shutterstock

A escolha de um nome para o bebê pode ser um pouco complicada. São várias opções, desde as mais tradicionais e populares até algumas ideias mais exóticas e incomuns. Mas você já se perguntou qual seria o nome mais poderoso do mundo? A inteligência artificial (IA) ajudou nessa dúvida e respondeu.

Para elaborar sua escolha, a IA se baseou em uma combinação de fontes históricas e etimológicas, usando tanto a origem dos nomes quanto a relevância que eles têm na história pelas figuras que os carregaram.

Filhos de famosos ganham nomes inusitados 1 de 14

De acordo com o ChatGPT, há um nome que pode ser considerado o mais poderoso: Alexandre. O nome vem do grego Alexandros e significa “protetor” ou “defensor dos homens”. Ele evoca força, liderança e capacidade de influência, e é associado principalmente à figura de Alexandre Magno, conquistador que criou um dos impérios mais vastos da antiguidade e símbolo universal de poder e estratégia.

A IA, porém, indicou que há “outros nomes que poderiam disputar o título de ‘mais poderoso’ de acordo com a história e diferentes abordagens”. A pesquisa é do jornal "La Nacion". Veja a lista abaixo:

Alexandre – Remete a Alexandre Magno, rei da Macedônia, que se tornou hegemônico na Grécia, foi coroado faraó no Egito e recebeu o título de Grande Rei na Média e na Pérsia.

César – Ligado a Júlio César, líder político e militar que contribuiu para a transição da República Romana em Império. Seu nome virou sinônimo de autoridade e grandeza, adotado inclusive por Otávio, o primeiro imperador romano, que passou a se chamar César Augusto.

Napoleão – Remete a Napoleão Bonaparte, imperador francês que transformou a Europa com suas conquistas militares. Seu nome é símbolo de ambição e poder.

Miguel – De origem hebraica, significa “Quem como Deus?”. Refere-se ao arcanjo São Miguel, líder dos exércitos celestiais e símbolo de proteção e vitória espiritual.

David – Nome hebraico que quer dizer “amado”. É associado ao rei Davi de Israel, que derrotou Golias e unificou seu povo, sendo lembrado por sua coragem e liderança.

Isabel – Também de origem hebraica, significa “promessa de Deus”. Foi nome de rainhas marcantes, como Isabel, a Católica, da Espanha, e Isabel I, da Inglaterra, ambas fundamentais na consolidação do poder de seus reinos.

Victoria – Do latim, significa “triunfo”. Está ligado à rainha Vitória do Reino Unido, que deu nome à era vitoriana, marcada pela expansão imperial e pela supremacia mundial britânica.

Salomão – Vem do hebraico Shlomó, que significa “paz”. Filho do rei Davi, é lembrado como um dos monarcas mais sábios, símbolo de justiça e sabedoria.

Constantino – De origem latina, quer dizer “firme” ou “constante”. É associado a Constantino, o Grande, imperador romano que legalizou o cristianismo e transformou o rumo da história.

Cleópatra – De origem grega, significa “glória do pai”. Foi a última rainha do Egito e se tornou ícone do poder feminino, da diplomacia e da sedução política, inspirando respeito e fascínio até hoje.