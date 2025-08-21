Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia delicada e apresentadora pede orações: ‘Tenho fé’

Sabrina afirmou que o pai enfrenta a “maior luta da sua vida” e destacou a união da família neste momento difícil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:46

Sabrina Sato pede orações pelo pai após cirurgia delicada
Sabrina Sato pede orações pelo pai após cirurgia delicada Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato emocionou os seguidores na noite de quarta-feira (20) ao revelar que seu pai, Omar Rahal, está internado para realizar uma cirurgia delicada. A apresentadora usou os stories do Instagram para pedir orações e demonstrar fé na recuperação do patriarca da família.

Sem entrar em detalhes sobre o estado de saúde, Sabrina relatou que a notícia pegou a todos de surpresa. “De repente, pronto para travar a maior luta da sua vida”, escreveu, destacando a coragem do pai diante da situação.

Sabrina Sato e familiares

Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram
1 de 9
Sabrina Sato e familiares por Reprodução/Instagram

A apresentadora também contou que os irmãos estão se revezando para acompanhar Omar no hospital. “Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço. Sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento”, afirmou.

Sabrina aproveitou para agradecer o apoio recebido de amigos, familiares, colegas de trabalho e da equipe médica. “Deus está conosco. E eu confio”, escreveu.

Encerrando a mensagem, a apresentadora compartilhou uma oração em homenagem ao pai. “Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém.”

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Lucas Pizane perde evento com Naomi Campbell, Anitta e Gilberto Gil após esquecer de confirmar presença

Ex-BBB Lucas Pizane perde evento com Naomi Campbell, Anitta e Gilberto Gil após esquecer de confirmar presença

Imagem - Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Mais recentes

Imagem - Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental

Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental
Imagem - ‘Calça de shopping’: O que está por trás da tendência do jeans wide leg?

‘Calça de shopping’: O que está por trás da tendência do jeans wide leg?
Imagem - Rachel Sheherazade surpreende ao revelar sonho religioso inusitado

Rachel Sheherazade surpreende ao revelar sonho religioso inusitado

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro