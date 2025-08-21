MOMENTO DELICADO

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia delicada e apresentadora pede orações: ‘Tenho fé’

Sabrina afirmou que o pai enfrenta a “maior luta da sua vida” e destacou a união da família neste momento difícil

Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:46

Sabrina Sato pede orações pelo pai após cirurgia delicada Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato emocionou os seguidores na noite de quarta-feira (20) ao revelar que seu pai, Omar Rahal, está internado para realizar uma cirurgia delicada. A apresentadora usou os stories do Instagram para pedir orações e demonstrar fé na recuperação do patriarca da família.

Sem entrar em detalhes sobre o estado de saúde, Sabrina relatou que a notícia pegou a todos de surpresa. “De repente, pronto para travar a maior luta da sua vida”, escreveu, destacando a coragem do pai diante da situação.

Sabrina Sato e familiares 1 de 9

A apresentadora também contou que os irmãos estão se revezando para acompanhar Omar no hospital. “Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço. Sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento”, afirmou.

Sabrina aproveitou para agradecer o apoio recebido de amigos, familiares, colegas de trabalho e da equipe médica. “Deus está conosco. E eu confio”, escreveu.