Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB Lucas Pizane perde evento com Naomi Campbell, Anitta e Gilberto Gil após esquecer de confirmar presença

Influenciador baiano revelou deslize nas redes sociais e brincou com a situação inusitada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:57

Lucas Pizane perde festa da H&M por esquecer de confirmar presença
Lucas Pizane perde festa da H&M por esquecer de confirmar presença Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB e influenciador digital Lucas Pizane divertiu os seguidores na noite de quarta-feira (19) ao compartilhar um episódio inusitado em suas redes sociais. O baiano revelou que ficou de fora da festa de inauguração da H&M no Brasil, em São Paulo, simplesmente porque esqueceu de checar o e-mail e confirmar a presença.

“É, galera… lembrem de sempre checar o e-mail”, escreveu Pizane em tom bem-humorado, ao exibir o print do convite, acompanhado de emojis de coração partido e carinhas chorando. O evento, considerado um dos mais aguardados do mês, contou com shows de Anitta, Gilberto Gil e Tyla, além da presença marcante da supermodelo Naomi Campbell.

Os fãs, no entanto, não deixaram passar o deslize. “Com todo respeito, mas você foi muito burro, viu, Lucas Pizane”, comentou um seguidor. O influenciador reagiu com ironia: “Não me fale coisas que já sei”. Outro internauta questionou o hábito do ex-BBB: “Pizane, não é possível que você não veja o e-mail. Eu entro todo dia nem que seja para apagar spam”. O baiano respondeu explicando o motivo da confusão: “Pior que eu também olho meu profissional todo dia. Esse convite por acaso chegou no meu pessoal, que só abro pra pegar boleto de fatura”.

Giovanna Lima e Lucas Pizane

Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
1 de 18
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram

Mesmo lamentando a falha, Pizane brincou com a situação e disse que choraria em posição fetal após perder o evento que reuniu celebridades, artistas e influenciadores em São Paulo.

Chegada da H&M ao Brasil

A marca sueca de fast fashion H&M desembarca oficialmente no Brasil neste sábado (23), com a inauguração de sua primeira loja no Shopping Iguatemi, nos Jardins, em São Paulo. Na mesma data, também será lançado o e-commerce nacional, no endereço hm.com.br.

A festa de apresentação da marca ocorreu no Auditório Ibirapuera, na capital paulista, e reuniu estrelas nacionais e internacionais. Além de Anitta e Gilberto Gil, a cantora Agnes Nunes também se apresentou. Naomi Campbell foi uma das presenças mais comentadas da noite, assim como a sul-africana Tyla, que celebrou a visita ao Brasil em suas redes: “Primeira vez em São Paulo. O inverno de vocês não é inverno de verdade. Amo estar aqui”, escreveu no X (antigo Twitter).

Ainda este ano, a H&M abrirá sua segunda unidade no Shopping Anália Franco, na zona leste de São Paulo, no dia 4 de setembro.

Leia mais

Imagem - Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Mais recentes

Imagem - Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental

Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental
Imagem - Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia delicada e apresentadora pede orações: ‘Tenho fé’

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia delicada e apresentadora pede orações: ‘Tenho fé’
Imagem - ‘Calça de shopping’: O que está por trás da tendência do jeans wide leg?

‘Calça de shopping’: O que está por trás da tendência do jeans wide leg?

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro