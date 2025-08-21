FICOU DE FORA

Ex-BBB Lucas Pizane perde evento com Naomi Campbell, Anitta e Gilberto Gil após esquecer de confirmar presença

Influenciador baiano revelou deslize nas redes sociais e brincou com a situação inusitada

Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:57

Lucas Pizane perde festa da H&M por esquecer de confirmar presença Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB e influenciador digital Lucas Pizane divertiu os seguidores na noite de quarta-feira (19) ao compartilhar um episódio inusitado em suas redes sociais. O baiano revelou que ficou de fora da festa de inauguração da H&M no Brasil, em São Paulo, simplesmente porque esqueceu de checar o e-mail e confirmar a presença.

“É, galera… lembrem de sempre checar o e-mail”, escreveu Pizane em tom bem-humorado, ao exibir o print do convite, acompanhado de emojis de coração partido e carinhas chorando. O evento, considerado um dos mais aguardados do mês, contou com shows de Anitta, Gilberto Gil e Tyla, além da presença marcante da supermodelo Naomi Campbell.

é galera.........



lembrem de sempre checar o email ??????? pic.twitter.com/aVtn1LFLsV — pizane (@olucaspizane) August 21, 2025

Os fãs, no entanto, não deixaram passar o deslize. “Com todo respeito, mas você foi muito burro, viu, Lucas Pizane”, comentou um seguidor. O influenciador reagiu com ironia: “Não me fale coisas que já sei”. Outro internauta questionou o hábito do ex-BBB: “Pizane, não é possível que você não veja o e-mail. Eu entro todo dia nem que seja para apagar spam”. O baiano respondeu explicando o motivo da confusão: “Pior que eu também olho meu profissional todo dia. Esse convite por acaso chegou no meu pessoal, que só abro pra pegar boleto de fatura”.

Mesmo lamentando a falha, Pizane brincou com a situação e disse que choraria em posição fetal após perder o evento que reuniu celebridades, artistas e influenciadores em São Paulo.

Chegada da H&M ao Brasil

A marca sueca de fast fashion H&M desembarca oficialmente no Brasil neste sábado (23), com a inauguração de sua primeira loja no Shopping Iguatemi, nos Jardins, em São Paulo. Na mesma data, também será lançado o e-commerce nacional, no endereço hm.com.br.

A festa de apresentação da marca ocorreu no Auditório Ibirapuera, na capital paulista, e reuniu estrelas nacionais e internacionais. Além de Anitta e Gilberto Gil, a cantora Agnes Nunes também se apresentou. Naomi Campbell foi uma das presenças mais comentadas da noite, assim como a sul-africana Tyla, que celebrou a visita ao Brasil em suas redes: “Primeira vez em São Paulo. O inverno de vocês não é inverno de verdade. Amo estar aqui”, escreveu no X (antigo Twitter).