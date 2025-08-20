Ex-BBB nega ter traído ex-namorada para ficar com atual: 'R$ 50 mil no pix se você provar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:08
Lucas Pizane usou as redes sociais, na última terça-feira (19), para comemorar o aniversário de um ano de namoro com Giovanna Lima. Mas o baiano acabou voltando à internet pouco depois para rebater acusações de que teria traído a ex-namorada, Beatriz Esquivel, para ficar com a ex-BBB.
O cantor terminou com Beatriz no dia 23 de maio de 2024, após 7 meses de relacionamento. Em agosto seguinte, engatou um romance com Giovanna, após participarem juntos do Big Brother Brasil 24.
Giovanna Lima e Lucas Pizane
Ao ver Lucas celebrar o aniversário de namoro, um internauta apontou: "E a sua namorada que você chifrou?". O cantor foi direto: negou a acusação e ofereceu R$ 50 mil caso ele prove o que estava dizendo. "Minha namorada eu nunca traí. Nem agora e nem em antigos relacionamentos. 50K no pix pra você AGORA se você provar o que tá falando, otário".
Outra internauta entrou na discussão e disse: "Começou a namorar com uma mina que tava de papinho no BBB enquanto namorava com outra kkkkkk. Traição vai muito além de beijo/sexo". O influenciador também rebateu: "Apenas prove o que tá falando. Minha participação no BBB foi curta e eu te desafio a me achar de papinho mal intencionado com alguém. Meu relacionamento passado acabou por outros motivos e não foi traição. Mas aparentemente você está sabendo mais que eu...".