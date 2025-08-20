Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB nega ter traído ex-namorada para ficar com atual: 'R$ 50 mil no pix se você provar'

Lucas Pizane e Giovanna Lima começaram romance meses após participarem do Big Brother Brasil 24

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:08

Lucas Pizane com a atual namorada, Giovanna Lima, e com a ex, Beatriz Esquivel
Lucas Pizane com a atual namorada, Giovanna Lima, e com a ex, Beatriz Esquivel Crédito: Reprodução

Lucas Pizane usou as redes sociais, na última terça-feira (19), para comemorar o aniversário de um ano de namoro com Giovanna Lima. Mas o baiano acabou voltando à internet pouco depois para rebater acusações de que teria traído a ex-namorada, Beatriz Esquivel, para ficar com a ex-BBB.

O cantor terminou com Beatriz no dia 23 de maio de 2024, após 7 meses de relacionamento. Em agosto seguinte, engatou um romance com Giovanna, após participarem juntos do Big Brother Brasil 24. 

Giovanna Lima e Lucas Pizane

Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
1 de 20
Giovanna Lima e Lucas Pizane por Reprodução/Instagram

Ao ver Lucas celebrar o aniversário de namoro, um internauta apontou: "E a sua namorada que você chifrou?". O cantor foi direto: negou a acusação e ofereceu R$ 50 mil caso ele prove o que estava dizendo. "Minha namorada eu nunca traí. Nem agora e nem em antigos relacionamentos. 50K no pix pra você AGORA se você provar o que tá falando, otário".

Outra internauta entrou na discussão e disse: "Começou a namorar com uma mina que tava de papinho no BBB enquanto namorava com outra kkkkkk. Traição vai muito além de beijo/sexo". O influenciador também rebateu: "Apenas prove o que tá falando. Minha participação no BBB foi curta e eu te desafio a me achar de papinho mal intencionado com alguém. Meu relacionamento passado acabou por outros motivos e não foi traição. Mas aparentemente você está sabendo mais que eu...".

Leia mais

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'

Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'

Imagem - Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em grave acidente e carro de R$ 1,5 milhão fica destruído

Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em grave acidente e carro de R$ 1,5 milhão fica destruído

LEIA TAMBÉM

Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

Veja os riscos e como evitar a adultização das crianças

Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Mais recentes

Imagem - 3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais
Imagem - De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados
Imagem - Iti, mamãe! Por que cães amam quando conversamos com eles em "voz de bebê"?

Iti, mamãe! Por que cães amam quando conversamos com eles em "voz de bebê"?

MAIS LIDAS

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
01

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
02

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
03

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil