Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'

Cantora também falou que queria ter conversado com Bob Marley

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:35

Elba Ramalho e Amy Winehouse Crédito: Reprodução/Instagram e Amy Winehouse

Elba Ramalho revelou quais os artistas que admirava e que gostaria de ter conhecido pessoalmente. A cantora citou Billie Holiday e Amy Winehouse e surpreendeu ao dizer que gostaria de ter ajudado as duas a deixarem o mundo das drogas. Também falou que gostaria de falar sobre fé e espiritualidade com Bob Marley.

“Eu adoraria chegar perto dela [Billie] para ver se conseguia tirá-la da droga, para mostrar que o que ela faz é tão lindo”, disse Elba ao Metrópoles. Em seguida, afirmou que faria o mesmo com Amy. "Ninguém chegou perto dela, ninguém conversou, ninguém puxou num canto e disse: 'olha, viva melhor, faça sua arte'".

Billie, que já consumia álcool em excesso, passou a usar drogas pesadas no auge da carreira, nos anos 1940, por influência de seus parceiros. Com o primeiro marido, Johnnie Monroe, começou a fumar ópio. Com o segundo, o trompetista Joe Guy, se viciou em heroína. Ainda perdeu dinheiro administrando sua própria orquestra com Joe Guy e passou oito meses na prisão, em 1947, sob alegação de posse de drogas.