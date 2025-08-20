Acesse sua conta
Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em grave acidente e carro de R$ 1,5 milhão fica destruído

Imagens do local mostram o Porsche completamente destruído após a colisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:58

Bia Miranda e Gato Preto sofrem grave acidente em SP Crédito: Reprodução

Um grave acidente envolvendo os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, repercutiu nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (20). O casal colidiu com outro veículo e bateu contra um poste na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona Oeste de São Paulo, enquanto dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão.

Antes da colisão, o casal publicou vídeos e fotos nos stories mostrando consumo de bebidas alcoólicas dentro do carro. Em um dos registros, Bia aparece sorrindo ao lado de Gato Preto, que exibe garrafas de bebida momentos antes de anunciar o acidente.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta das 6h30. Imagens do local mostram o Porsche completamente destruído após a colisão.

Testemunhas afirmaram que Bia Miranda e Gato Preto deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar, enquanto o motorista do outro carro envolvido sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado a um hospital da região.

