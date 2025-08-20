Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fátima descobre quem é o pai do seu filho em ‘Vale Tudo’ desta quarta (20)

Raquel acusa Odete Roitman de armação, e Maria de Fátima toma decisão que pode mudar o rumo da trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:06

Maria de Fátima ficará tomada pelo ódio em
Maria de Fátima ficará tomada pelo ódio em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

O remake de “Vale Tudo” traz fortes emoções no capítulo desta quarta-feira (20), que será exibido um pouco mais cedo, às 20h30, devido à transmissão da Copa Libertadores. A novela promete surpresas e reviravoltas que mexem com os destinos dos personagens centrais.

Vítima de uma armação de Odete Roitman (Debora Bloch), Ivan (Renato Góes) é preso acusado de corrupção ativa. Na delegacia, o executivo percebe que a empresária é a responsável por sua prisão. Em contrapartida, Odete age com cinismo, simulando surpresa diante da notícia. Já Raquel (Taís Araujo) não poupa palavras e acusa a vilã, dizendo que Odete planejou toda a prisão de Ivan.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Sardinha (Lucas Leto) descobre informações importantes sobre Maria de Fátima (Bella Campos) e aconselha Solange (Alice Wegmann) a contar tudo a Afonso (Humberto Carrão). Solange, porém, ignora o conselho. Paralelamente, Maria de Fátima confessa a Celina (Malu Galli) que pode provar que Afonso é o pai de seu bebê. Em seguida, ela revela a César (Cauã Reymond) que subornou uma funcionária do laboratório para indicar que o filho que espera é de Afonso.

No desenrolar da trama, Marco Aurélio (Alexandre Nero) alerta Leila (Carolina Dieckmann) sobre a possibilidade de precisarem deixar o Brasil às pressas, aumentando ainda mais a tensão da novela.

Leia mais

Imagem - Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Imagem - Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Imagem - Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Mais recentes

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
Imagem - Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'

Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'
Imagem - Saiba por que é obrigatório abrir as persianas do avião em pousos e decolagens

Saiba por que é obrigatório abrir as persianas do avião em pousos e decolagens

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo