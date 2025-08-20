NOVELA DAS 9

Fátima descobre quem é o pai do seu filho em ‘Vale Tudo’ desta quarta (20)

Raquel acusa Odete Roitman de armação, e Maria de Fátima toma decisão que pode mudar o rumo da trama

Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:06

Maria de Fátima ficará tomada pelo ódio em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

O remake de “Vale Tudo” traz fortes emoções no capítulo desta quarta-feira (20), que será exibido um pouco mais cedo, às 20h30, devido à transmissão da Copa Libertadores. A novela promete surpresas e reviravoltas que mexem com os destinos dos personagens centrais.

Vítima de uma armação de Odete Roitman (Debora Bloch), Ivan (Renato Góes) é preso acusado de corrupção ativa. Na delegacia, o executivo percebe que a empresária é a responsável por sua prisão. Em contrapartida, Odete age com cinismo, simulando surpresa diante da notícia. Já Raquel (Taís Araujo) não poupa palavras e acusa a vilã, dizendo que Odete planejou toda a prisão de Ivan.

Enquanto isso, Sardinha (Lucas Leto) descobre informações importantes sobre Maria de Fátima (Bella Campos) e aconselha Solange (Alice Wegmann) a contar tudo a Afonso (Humberto Carrão). Solange, porém, ignora o conselho. Paralelamente, Maria de Fátima confessa a Celina (Malu Galli) que pode provar que Afonso é o pai de seu bebê. Em seguida, ela revela a César (Cauã Reymond) que subornou uma funcionária do laboratório para indicar que o filho que espera é de Afonso.