TRAUMAS

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Criador de conteúdo que denunciou Hytalo Santos desabafou em live sobre o impacto das violências sofridas na infância

Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:03

Felca relata bullying na escola e diz que isolamento gerou fobia social Crédito: Reprodução/YouTube

O criador de conteúdo Felca, que ganhou repercussão nacional após denunciar o influenciador Hytalo Santos, abriu o coração sobre momentos dolorosos de sua vida escolar. Em uma live com a tiktoker Kika Castro, realizada em março deste ano, o youtuber revelou que o bullying que sofreu na infância deixou marcas profundas.

“Os meninos me batiam, eu sofri um bullying pesado”, afirmou Felca, lembrando que passou oito anos no mesmo colégio convivendo com situações de violência e exclusão. Segundo ele, a agressividade dos colegas não era o que mais o machucava. “O que mais dói no bullying não é a agressão física, nem os apelidos, é o isolamento. É quando as pessoas te excluem, te tornam invisível. Você se sente um nada”, desabafou.

