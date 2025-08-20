Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:03
O criador de conteúdo Felca, que ganhou repercussão nacional após denunciar o influenciador Hytalo Santos, abriu o coração sobre momentos dolorosos de sua vida escolar. Em uma live com a tiktoker Kika Castro, realizada em março deste ano, o youtuber revelou que o bullying que sofreu na infância deixou marcas profundas.
“Os meninos me batiam, eu sofri um bullying pesado”, afirmou Felca, lembrando que passou oito anos no mesmo colégio convivendo com situações de violência e exclusão. Segundo ele, a agressividade dos colegas não era o que mais o machucava. “O que mais dói no bullying não é a agressão física, nem os apelidos, é o isolamento. É quando as pessoas te excluem, te tornam invisível. Você se sente um nada”, desabafou.
Felca
O influenciador contou ainda que nunca foi convidado para festas de colegas de sala e que essa exclusão social contribuiu para o desenvolvimento de sua fobia. “Eu não fazia nada com ninguém. Era quieto, ficava na minha, e mesmo assim fui tratado assim. Ali aprendi que a vida é cruel, que as pessoas são cruéis. O que gerou parte da minha fobia social foi esse isolamento”, declarou.