Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Criador de conteúdo que denunciou Hytalo Santos desabafou em live sobre o impacto das violências sofridas na infância

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:03

Felca relata bullying na escola e diz que isolamento gerou fobia social
Felca relata bullying na escola e diz que isolamento gerou fobia social Crédito: Reprodução/YouTube

O criador de conteúdo Felca, que ganhou repercussão nacional após denunciar o influenciador Hytalo Santos, abriu o coração sobre momentos dolorosos de sua vida escolar. Em uma live com a tiktoker Kika Castro, realizada em março deste ano, o youtuber revelou que o bullying que sofreu na infância deixou marcas profundas.

“Os meninos me batiam, eu sofri um bullying pesado”, afirmou Felca, lembrando que passou oito anos no mesmo colégio convivendo com situações de violência e exclusão. Segundo ele, a agressividade dos colegas não era o que mais o machucava. “O que mais dói no bullying não é a agressão física, nem os apelidos, é o isolamento. É quando as pessoas te excluem, te tornam invisível. Você se sente um nada”, desabafou.

Felca

Felca   por Reprodução | Redes Sociais
Felca é considerado um galã por alguns internautas por Reprodução | Redes Sociais
Felca faz vídeos experimentando produtos da We Pink por Reprodução | Redes Sociais
Felca  por Reprodução | Redes Sociais
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca debochou das lives NPC e doou o dinheiro que ganhou testando sua adesão por Reprodução
Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia por Reprodução / Youtube
Felca experimentando a base da Virginia por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Felca   por Reprodução | Redes Sociais

O influenciador contou ainda que nunca foi convidado para festas de colegas de sala e que essa exclusão social contribuiu para o desenvolvimento de sua fobia. “Eu não fazia nada com ninguém. Era quieto, ficava na minha, e mesmo assim fui tratado assim. Ali aprendi que a vida é cruel, que as pessoas são cruéis. O que gerou parte da minha fobia social foi esse isolamento”, declarou.

Leia mais

Imagem - Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Imagem - Quem saiu do MasterChef? Dois participantes deixam a competição após prova de confeitaria; veja o Top 4

Quem saiu do MasterChef? Dois participantes deixam a competição após prova de confeitaria; veja o Top 4

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Mais recentes

Imagem - Após 'sumiço' das redes sociais, ex-BBB aparece irreconhecível: 'Inovei'

Após 'sumiço' das redes sociais, ex-BBB aparece irreconhecível: 'Inovei'
Imagem - Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes
Imagem - Truque secreto mostra quantas pessoas bloquearam você no WhatsApp; descubra

Truque secreto mostra quantas pessoas bloquearam você no WhatsApp; descubra

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura
03

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil