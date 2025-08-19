Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Kamylinha chegou a fazer maratona de exames pré-cirúrgicos; Danynha também faria cirurgias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:28

Hytalo Santos
Hytalo Santos Crédito: Reprodução

Antes de ser preso, Hytalo Santos exibia nas redes sociais a vida de luxo que vivia. O influenciador compartilhava tudo o que acontecia em sua casa, na Paraíba, além dos planos para o futuro. Entre eles, as cirurgias plásticas a que duas de suas ‘filhas’ seriam submetidas. As operações seriam como presentes de aniversário da maioridade para Kamylinha e Danynha.

Hytalo mostrou, dez dias antes da prisão, a maratona que as duas jovens passaram para realizarem os exames pré-cirúrgicos. Ambas fariam lipoaspiração no abdômen, e Kamylinha ainda iria retirar uma costela para ficar, segundo o influenciador, com "a cinturinha da Barbie". Ela também faria preenchimento labial e iria trocar o megahair.

Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos

Influenciadora Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
Influenciadora Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos por Reprodução/Redes Sociais

As duas já tinham sido submetidas a procedimentos estéticos antes. Tanto Dany quanto Kamyla tinham colocado próteses de silicone nos seios assim que foram emancipadas, aos 16 anos. Danynha completou 18 anos há cerca de seis meses, enquanto Kamylinha completa 18 anos em 9 de setembro.

Outro plano futuro teria relação com o aniversário de Kamylinha. Há duas semanas, Hytalo preparava duas festas de aniversário: uma comemoração para ele mesmo, que nasceu dia 8 de agosto, e outra para Kamylinha. Nenhuma das duas celebrações irá acontecer, por motivos óbvios.

Mansão de Hytalo Santos

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
1 de 26
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução

Leia mais

Imagem - Alice Wegmann revela estar apaixonada e comenta rumores com Humberto Carrão

Alice Wegmann revela estar apaixonada e comenta rumores com Humberto Carrão

Imagem - Reviravolta inédita vai mudar destino de Ivan em 'Vale Tudo'

Reviravolta inédita vai mudar destino de Ivan em 'Vale Tudo'

Imagem - Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi após foto deletada de Helena e Neymar

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi após foto deletada de Helena e Neymar

LEIA TAMBÉM

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Vai ingressar no ensino superior? Veja 4 dicas para atingir seus objetivos

Mais recentes

Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'
Imagem - Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba
Imagem - Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro