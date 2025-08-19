ANTES DA PRISÃO

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Kamylinha chegou a fazer maratona de exames pré-cirúrgicos; Danynha também faria cirurgias

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:28

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

Antes de ser preso, Hytalo Santos exibia nas redes sociais a vida de luxo que vivia. O influenciador compartilhava tudo o que acontecia em sua casa, na Paraíba, além dos planos para o futuro. Entre eles, as cirurgias plásticas a que duas de suas ‘filhas’ seriam submetidas. As operações seriam como presentes de aniversário da maioridade para Kamylinha e Danynha.

Hytalo mostrou, dez dias antes da prisão, a maratona que as duas jovens passaram para realizarem os exames pré-cirúrgicos. Ambas fariam lipoaspiração no abdômen, e Kamylinha ainda iria retirar uma costela para ficar, segundo o influenciador, com "a cinturinha da Barbie". Ela também faria preenchimento labial e iria trocar o megahair.

Kamylinha esperava um bebê com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos 1 de 4

As duas já tinham sido submetidas a procedimentos estéticos antes. Tanto Dany quanto Kamyla tinham colocado próteses de silicone nos seios assim que foram emancipadas, aos 16 anos. Danynha completou 18 anos há cerca de seis meses, enquanto Kamylinha completa 18 anos em 9 de setembro.

Outro plano futuro teria relação com o aniversário de Kamylinha. Há duas semanas, Hytalo preparava duas festas de aniversário: uma comemoração para ele mesmo, que nasceu dia 8 de agosto, e outra para Kamylinha. Nenhuma das duas celebrações irá acontecer, por motivos óbvios.