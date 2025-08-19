Alice Wegmann revela estar apaixonada e comenta rumores com Humberto Carrão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:24
Alice Wegmann surpreendeu o público ao falar abertamente sobre sua vida amorosa no programa Encontro, exibido na segunda-feira (18). Questionada pela plateia, a atriz, com um largo sorriso, respondeu: “Posso dizer que eu tô apaixonada”.
Alice Wegmann
A declaração animou Patrícia Poeta e os espectadores, que insistiram em mais detalhes. “E ele tá assistindo o programa, tá. Ele já mandou mensagem aqui falando que tá me vendo aqui”, contou Alice. Quando parte da plateia gritou “Afonso”, em referência ao personagem de Humberto Carrão em Vale Tudo, a atriz reagiu com bom humor: “Afonso é da novela, gente”.
Nos últimos meses, surgiram rumores de um envolvimento entre Alice e Humberto, que vivem par romântico no remake. Apesar da especulação, ela negou o namoro em entrevista ao jornal O Globo, mas reconheceu a sintonia entre os dois: “A gente não tá namorando. Existe, sim, um encantamento”.