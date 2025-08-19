FAMOSOS

Alice Wegmann revela estar apaixonada e comenta rumores com Humberto Carrão

Durante participação no programa Encontro, a atriz comentou a vida amorosa e falou sobre a parceria com o colega de Vale Tudo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:24

Alice Wegmann Crédito: Reprodução

Alice Wegmann surpreendeu o público ao falar abertamente sobre sua vida amorosa no programa Encontro, exibido na segunda-feira (18). Questionada pela plateia, a atriz, com um largo sorriso, respondeu: “Posso dizer que eu tô apaixonada”.

Alice Wegmann 1 de 9

A declaração animou Patrícia Poeta e os espectadores, que insistiram em mais detalhes. “E ele tá assistindo o programa, tá. Ele já mandou mensagem aqui falando que tá me vendo aqui”, contou Alice. Quando parte da plateia gritou “Afonso”, em referência ao personagem de Humberto Carrão em Vale Tudo, a atriz reagiu com bom humor: “Afonso é da novela, gente”.