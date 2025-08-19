POLÊMICA

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi após foto deletada de Helena e Neymar

Modelo esclarece motivos por trás da cobrança sobre a exposição da pequena Helena nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:30

Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu se pronunciar sobre a polêmica que tomou conta das redes sociais após a exclusão de uma foto de sua filha Helena, de apenas um ano, de uma publicação de Bruna Biancardi, atual esposa de Neymar e madrasta da menina. A modelo revelou conversas privadas com Bruna para esclarecer sua posição e afirmou que seu objetivo é proteger a imagem da filha, constantemente alvo de comentários de ódio e montagens ofensivas.

“Já se passaram dez dias desde o episódio e não vi ninguém comentando sobre. Minha filha sofre ataques diariamente e, como mãe, preciso zelar pela exposição dela”, iniciou Amanda em desabafo.

Segundo a influenciadora, o pedido nunca foi para apagar registros da convivência familiar, mas sim para que houvesse comunicação prévia: “Jamais proibi a família paterna de postar fotos da Helena. Apenas peço que me avisem antes para que eu possa me preparar para os comentários cruéis que, infelizmente, sempre surgem.”

Para reforçar que suas palavras não fossem distorcidas, Amanda divulgou prints de diálogos recentes com Bruna Biancardi. Nas mensagens, a modelo agradece o carinho demonstrado pela madrasta da filha, mas reforça a importância de ser consultada antes de qualquer publicação.

Em uma das conversas, Amanda escreve: “Entendo o afeto que você tem pela Helena, mas como mãe e responsável legal preciso cuidar da imagem dela. Nunca te proibi, nem vou proibir, só peço comunicação para evitar ruídos.”

Ela também destacou que a suposta rivalidade entre as duas é apenas uma construção de comentários externos: “Sempre tivemos um canal respeitoso. Essa guerra só existe na cabeça das pessoas. Se for para mostrar que Helena faz parte do núcleo familiar, que seja uma narrativa justa, que traga paz para os dois lados.”

Nos prints revelados, Amanda aparece em outros momentos de diálogo com Bruna, como quando agradece a estadia da filha na casa do pai, convida a família para o aniversário de um ano da menina e até mesmo parabeniza a chegada da caçula Mel.

O desabafo terminou com um pedido de respeito: “Agradeço a compreensão de quem entende. Para quem pensa diferente, desejo que Deus abençoe igualmente.”