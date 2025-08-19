Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi após foto deletada de Helena e Neymar

Modelo esclarece motivos por trás da cobrança sobre a exposição da pequena Helena nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:30

Amanda Kimberlly, Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu se pronunciar sobre a polêmica que tomou conta das redes sociais após a exclusão de uma foto de sua filha Helena, de apenas um ano, de uma publicação de Bruna Biancardi, atual esposa de Neymar e madrasta da menina. A modelo revelou conversas privadas com Bruna para esclarecer sua posição e afirmou que seu objetivo é proteger a imagem da filha, constantemente alvo de comentários de ódio e montagens ofensivas.

“Já se passaram dez dias desde o episódio e não vi ninguém comentando sobre. Minha filha sofre ataques diariamente e, como mãe, preciso zelar pela exposição dela”, iniciou Amanda em desabafo.

Leia mais

Imagem - Longe da Globo, atriz de 'A Viagem' ressurge em peça premiada na Europa aos 71 anos

Longe da Globo, atriz de 'A Viagem' ressurge em peça premiada na Europa aos 71 anos

Imagem - Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado

Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado

Imagem - Estela enfrenta momento de terror no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (19)

Estela enfrenta momento de terror no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (19)

Segundo a influenciadora, o pedido nunca foi para apagar registros da convivência familiar, mas sim para que houvesse comunicação prévia: “Jamais proibi a família paterna de postar fotos da Helena. Apenas peço que me avisem antes para que eu possa me preparar para os comentários cruéis que, infelizmente, sempre surgem.”

Para reforçar que suas palavras não fossem distorcidas, Amanda divulgou prints de diálogos recentes com Bruna Biancardi. Nas mensagens, a modelo agradece o carinho demonstrado pela madrasta da filha, mas reforça a importância de ser consultada antes de qualquer publicação.

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story

Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Story de Bruna Biancardi "Shooting Day" por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
1 de 13
Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução

Em uma das conversas, Amanda escreve: “Entendo o afeto que você tem pela Helena, mas como mãe e responsável legal preciso cuidar da imagem dela. Nunca te proibi, nem vou proibir, só peço comunicação para evitar ruídos.”

Ela também destacou que a suposta rivalidade entre as duas é apenas uma construção de comentários externos: “Sempre tivemos um canal respeitoso. Essa guerra só existe na cabeça das pessoas. Se for para mostrar que Helena faz parte do núcleo familiar, que seja uma narrativa justa, que traga paz para os dois lados.”

Nos prints revelados, Amanda aparece em outros momentos de diálogo com Bruna, como quando agradece a estadia da filha na casa do pai, convida a família para o aniversário de um ano da menina e até mesmo parabeniza a chegada da caçula Mel.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Climão? Bruna Biancardi volta atrás e deleta foto de Mavie com Helena

Bruna Biancardi e Neymar deixaram mansão em SP após descobrirem que estavam sendo vigiados

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz: 'Zero noção'

Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi, após cesárea de emergência

O desabafo terminou com um pedido de respeito:  “Agradeço a compreensão de quem entende. Para quem pensa diferente, desejo que Deus abençoe igualmente.”

Até o momento, Bruna Biancardi não comentou publicamente sobre a exposição feita por Amanda. Após a repercussão, a influenciadora limitou-se a compartilhar registros de um dia de trabalho em um estúdio fotográfico.

Leia mais

Imagem - Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

Imagem - Hora do almoço: veja 5 opções de saladas mornas e ricas em proteínas

Hora do almoço: veja 5 opções de saladas mornas e ricas em proteínas

Imagem - Volume dos anos 90 nos cabelos está de volta: veja 5 dicas para aderir à moda

Volume dos anos 90 nos cabelos está de volta: veja 5 dicas para aderir à moda

Mais recentes

Imagem - Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda

Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda
Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'
Imagem - Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro