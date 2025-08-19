NAS REDES SOCIAIS

Climão? Bruna Biancardi volta atrás e deleta foto de Mavie com Helena

Após repercussão, influenciadora explicou que decisão de apagar a imagem tem relação com Amanda Kimberlly

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:39

Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores ao postar - e, em seguida, apagar - uma foto de Mavie, sua filha mais velha com Neymar, ao lado de Helena, fruto de um breve relacionamento do jogador do Santos com Amanda Kimberlly. A imagem em que as duas irmãs apareciam estava em um álbum compartilhado pela influenciadora em seu Instagram, na segunda-feira (19).

O registro, inicialmente, tinha rendido elogios de fãs que exaltaram o carinho de Bruna com a menina. No entanto, alguns internautas perceberam que a imagem já não estava mais na publicação, e questionaram a influenciadora sobre a decisão de deletar a foto. Em resposta a um seguidor, Bruna foi direta: "A mãe dela pediu".

Neymar, Mavie e Helena 1 de 13