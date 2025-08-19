CARNAVAL 2026

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Cantores afirmam que samba-enredo da Acadêmicos de Niterói deve permanecer com compositores da comunidade

A escola Acadêmicos de Niterói, que vai desfilar pela primeira vez no Grupo Especial do Carnaval 2026, convidou os músicos Seu Jorge e Chico Buarque para compor o samba-enredo do seu desfile, que terá como tema o presidente Lula. Ambos recusaram o convite, justificando que a obra deve ficar nas mãos dos compositores da própria comunidade.

O convite a Chico Buarque, amigo pessoal do presidente, foi feito por Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também recebeu o pedido recentemente. Segundo eles, a tradição do samba-enredo deve valorizar os criadores locais, mantendo viva a essência cultural da comunidade.

O desfile da Acadêmicos de Niterói terá o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança – Lula, o operário do Brasil”, assinado pelo carnavalesco Tiago Martins e pelo enredista Igor Ricardo. A narrativa mistura a trajetória pessoal de Lula com elementos culturais e familiares da região, incluindo referências à sua infância em Garanhuns, Pernambuco, e à mãe, Dona Lindu.