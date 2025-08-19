Acesse sua conta
Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Cantores afirmam que samba-enredo da Acadêmicos de Niterói deve permanecer com compositores da comunidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:34

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba em homenagem a Lula
Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba em homenagem a Lula Crédito: Reprodução

A escola Acadêmicos de Niterói, que vai desfilar pela primeira vez no Grupo Especial do Carnaval 2026, convidou os músicos Seu Jorge e Chico Buarque para compor o samba-enredo do seu desfile, que terá como tema o presidente Lula. Ambos recusaram o convite, justificando que a obra deve ficar nas mãos dos compositores da própria comunidade.

O convite a Chico Buarque, amigo pessoal do presidente, foi feito por Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também recebeu o pedido recentemente. Segundo eles, a tradição do samba-enredo deve valorizar os criadores locais, mantendo viva a essência cultural da comunidade.

O desfile da Acadêmicos de Niterói terá o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança – Lula, o operário do Brasil”, assinado pelo carnavalesco Tiago Martins e pelo enredista Igor Ricardo. A narrativa mistura a trajetória pessoal de Lula com elementos culturais e familiares da região, incluindo referências à sua infância em Garanhuns, Pernambuco, e à mãe, Dona Lindu.

O samba-enredo promete unir história, fantasia e crítica social, abordando os desafios da vida na região e celebrando a força do trabalho e da comunidade. A estreia da escola está marcada para domingo, 15 de fevereiro de 2026, na primeira das três noites de desfiles do Grupo Especial.

